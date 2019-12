Mamelodi-WAC, un nouveau clash entre deux géants qui se connaissent

Pitso Mosimane : Il est certes difficile de jouer contre le Wydad au Maroc mais nous allons essayer samedi

04/12/2019 Libé

L’équipe du Mamelodi Sundowns, club phare de la capitale sud-africaine Pretoria, a quitté, lundi, l’Afrique du Sud à destination de Casablanca où elle devra affronter le Wydad de Casablanca (WAC), samedi sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V, pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF (groupe C).

La rencontre, déjà très médiatisée au pays arc-en-ciel où les Casablancais jouissent d’une grande réputation, s’annonce difficile entre deux géants qui se connaissent très bien.

Les Sud-Africains, affectueusement surnommés «les Brésiliens» en référence à leur uniforme, qui arbore les mêmes couleurs (jaune et bleu) que celles de l’équipe nationale du Brésil, partent avec un «boost» psychologique suite à leur victoire sur le score sans appel de 3-0 face aux Angolais de Petro de Lunda, au stade de Luftus Versfeld de Pretoria, pour le compte de la première journée du groupe C.

Cette victoire, réalisée au terme d’une brillante prestation des protégés de Pitso Mosimane, a permis au Mamelodi de prendre les commandes du groupe avec trois points, à deux longueurs du Wydad de Casablanca, auteur d’un nul précieux (1-1) en déplacement en Algérie face à l’USM d’Alger.

Dans des déclarations à la presse sud-africaine, Mosimane n’a pas caché ses inquiétudes à chaque fois que son club se rend au Maroc pour affronter les Rouge et Blanc.

Les deux clubs se sont rencontrés durant les trois dernières éditions de la Ligue des champions, avec quatre victoires pour le WAC et deux seulement pour le club de Pretoria. Deux rencontres se sont soldées sur un nul entre les deux équipes.

Les Sud-Africains ne se sont jamais imposés face au Wydad au Maroc, une situation qui hante «les Brésiliens» à l’occasion de leur déplacement ce week-end à Casablanca.

Mosimane a indiqué au quotidien «The Sowetan» qu’il fera tout pour tenir la dragée haute aux protégés de Zoran Manojlovic.

«Nous ne pouvons pas lâcher cette fois-ci. Il est certes difficile de jouer contre le Wydad au Maroc. Mais nous allons essayer samedi», a-t-il dit, soulignant que les Casablancais demeurent un adversaire redoutable.

«Ils savent comment développer un jeu efficace. Ils ont des joueurs très expérimentés», a-t-il dit.

Propriété du magnat milliardaire Patrice Motsepe, le Mamelodi Sundowns a remporté 9 titres de champion d’Afrique du Sud, un record depuis la création du championnat professionnel en 1996-1997. Le club détient aussi quatre coupes d’Afrique du Sud.

Sur le plan continental, le Mamelodi Sundowns a remporté la Ligue des champions en 2016 et la Supercoupe de la CAF en 2017.

Divers

Coupe Mohammed VI



Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de la Coupe Mohammed VI des clubs champions aura lieu mercredi à Riyad, a annoncé l'Union arabe de football.

Deux clubs marocains se sont qualifiés à ce tour, en l’occurrence le Raja de Casablanca et l’Olympic de Safi.

L’Egypte est représentée par deux équipes, à savoir Ittihad Alexandrie et Ismaily, tandis que l’Arabie Saoudite a placé deux clubs à ce tour (Ittihad Saoudi et El Ittihad).

Police Club (Irak) est également qualifié pour les quarts de finale tandis que la place restante sera divulguée après le match retour entre Mouloudia Club d’Alger et Al-Qowa Al-Jawiya (Irak) le 16 décembre à Alger.



Botola Pro D1



Le Moghreb de Tétouan (MAT) s'est imposé à domicile face au Rapide Oued Zem (RCOZ) sur le score d'un but à zéro et se hisse provisoirement à la tête du classement du Botola Pro D1 de football, au terme d'un match comptant pour la 8è journée, disputé lundi au stade Saniat Rmel à Tétouan.

Le jeune prodige du MAT Ayoub Lakhal a inscrit l'unique but de la rencontre (21è) permettant ainsi au club du Nord de décrocher les trois points de la victoire.

Au terme de cette rencontre, le MAT est leader du classement avec 15 points tandis que le RCOZ stagne à la quatorzième position avec 4 points.



Mise à jour



Le Youssoufia de Berrechid (CAYB) s'est imposé à domicile (1-0) face à l'Olympic club de Safi (OCS), en match comptant pour la mise à jour de la 7è journée, disputé lundi au stade municipal de Berrechid.

L'unique but de la rencontre a été l’œuvre d'Amine Aboulfath sur penalty à la 44è minute de jeu.

Au terme de cette rencontre, le CAYB se hisse à la neuvième position du classement avec 7 points aux côtés du Raja de Casablanca et le FUS de Rabat. L'OCS stagne, pour sa part, à la septième place avec 8 points ex æquo avec la Renaissance de Zemamra.