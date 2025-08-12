Malgré ses quatre recrues : Liverpool cède le Community Shield à Crystal Palace

12/08/2025

Le champion d'Angleterre Liverpool, encore à court de condition physique et mentale, s'est incliné aux tirs au but (2-2, 3 t.a.b. à 2) contre le vainqueur de la Coupe Crystal Palace dans le traditionnel Community Shield, dimanche à Wembley.



Les Eagles ont livré un combat aussi remarquable qu'en mai dernier contre Manchester City (1-0), lorsqu'ils avaient créé une énorme surprise en remportant le premier trophée de leur histoire.



Il s'agissait de la première rencontre officielle des Reds depuis le décès tragique de leur attaquant Diogo Jota et de son frère André Silva, le 3 juillet, dans un accident de voiture en Espagne.



Un nouvel hommage leur a été rendu par les 34.000 supporters liverpuldiens, cinq jours après celui d'Anfield lors d'un match amical contre l'Athlétic Bilbao.

Les fans ont repris "You'll Never Walk Alone" puis le chant dédié à leur ancien numéro 20, dont le maillot a été retiré par la direction du club, une première en 133 ans d'histoire.



Les Reds ont ouvert la marque dès la 4e minute par leur nouvel avant-centre français Hugo Ekitiké mais n'ont pas pu tenir 90 minutes au rythme qui était le leur la saison dernière.



En dehors de ce premier but sous ses nouvelles couleurs, l'ancien attaquant de Reims et du PSG a manqué de justesse devant le but en ratant notamment deux occasions en or. Mais il a montré des choses intéressantes dans les combinaisons, alors que ses coéquipiers en attaque ont eu beaucoup de difficultés, notamment Salah.



Avec les quatre principales recrues titularisées dès le coup d'envoi (outre Ekitiké, Wirtz, Frimpong et Kerkez, pour une enveloppe totale de près de 300 millions d'euros), la formation d'Arne Slot a manqué d'automatismes, notamment en défense, avec de nombreux problèmes d'alignement qui ont mené aux deux égalisations: par Jean-Philippe Mateta, sur pénalty, à la 17e minute, puis par Ismaïla Sarr, à la 77e, alors que Jeremie Frimpong avait redonné l'avantage aux Reds à la 21e.



Un tir au but au-dessus de Salah, dès le début de la séance de penalties, a mis les Eagles dans les conditions idéales. Le cinquième tireur Justin Devenny a donné la victoire à l'équipe d'Olivier Glasner, alors que MacAllister et Elliott avaient également buté sur Dean Henderson, déjà héros de la finale de la Coupe en mai.



"J'ai montré une vidéo de nos fans fêtant la victoire avant de venir pour leur donner envie de cette nouvelle récompense émotionnelle", s'est félicité le manager allemand, homme fort d'un club qui attend la réponse de l'UEFA ce lundi pour savoir s'il pourra bien disputer la Ligue Europa, et non la Ligue Conference.



Liverpool doit, de son côté, lancer sa saison. "Il y a eu de ballons dans le dos de notre défense, a admis Arne Slot. Il y a peut-être besoin d'un ajustement défensif car même si nous ne concédons pas beaucoup d'occasions, nous prenons beaucoup de buts."



De fait, Liverpool a encaissé au moins un but lors des cinq précédents matches amicaux. "Ce qui nous rendait très forts la saison dernière, c'était notre capacité à gagner par une marge d'un but".



Liverpool ouvre la nouvelle saison de Premier League dès vendredi soir, avec la réception de Bournemouth (20h00).