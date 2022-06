Malak Bouraeda à l'US Women ’ s Open de golf

04/06/2022

La golfeuse marocaine MalakBouraeda prend part à l’US Women’s Open, qui se déroule en cette fin de semaine aux Etats-Unis.



Bouraeda est la première marocaine qualifiée à ce prestigieux tournoi en tant qu’amateur, affirme un communiqué de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), notant la participation à deux reprises de Maha Haddioui en tant que professionnelle au British Women’s Open.



Boureada se mesurera aux meilleures joueuses du monde au PineNeedles Lodge &Golf Club qui se trouve en Caroline du Nord, relève le communiqué, rappelant que cette jeune golfeuse de 21 ans du pôle Elite de la FRMG est pensionnaire de l’Université du Colorado (Division 1) et se positionne parmi les plus grands espoirs du golf marocain.



"Interrogée lors d’une interview sur son pays le Maroc et sa place dans sa vie de golfeuse aux Etats Unis, Malak a déclaré +c'est toujours un immense honneur de porter les couleurs de mon pays, et ça l’est encore plus quand il est question d’un prestigieux championnat+", indique le communiqué. Elle est très enthousiaste à l’idée de représenter son pays et espère être une source d’inspiration pour la prochaine génération de golfeurs, ajoute le communiqué.



Malak Bouraeda fait partie de la première promotion des joueurs recrutés par la FRMG dans le cadre de « Road To The Tour».



Il s’agit d’un programme initié et piloté parla FRMG qui a pour objectif de permettre aux jeunes talents du golf marocain de progresser grâce à une formation axée sur la performance (accès aux universités américaines) et la préparation aux compétitions internationales de haut niveau dans le but d’intégrer l’élite golfique mondiale.