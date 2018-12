Majid Bekkas exporte la magie de la musique Gnaoua au Vietnam

01/01/2019

La magie de la musique Gnaoua a bien opéré, le temps d’un concert, dans la cité impériale de Hue (centre du Vietnam) qui célébrait en mai dernier son Festival international de musique. Majid Bekkas et sa troupe avaient signé une brillante prestation qui a enchanté le public vietnamien et étranger. Ce concert a été l’occasion pour le nombreux public du festival de savourer les rythmes typiques de la musique gnaouie, cette musique marocaine ancestrale qui est devenue au fil du temps une musique mondialement connue et reconnue par de grands maîtres gnaouis de renommée internationale. Présentant un répertoire qui décline la richesse et la diversité de la musique gnaouie, Majid Bekkas et sa troupe ont vite conquis les mélomanes dans une ambiance festive et conviviale, les entraînant dans un voyage mystique aux rythmes africains. Le concert a été vivement salué par l’assistance conquise par cette découverte musicale offerte par la troupe de Majid Bekkas.