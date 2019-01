Maître Gims enflamme la scène de la mythique place Jemaâ El Fna

Un concert gratuit en plein air

03/01/2019

Le chanteur congolais, Maître Gims, a créé l’événement à Marrakech, en cette fin d’année 2018 en animant vendredi dernier, un concert inoubliable à la mythique place Jemaa El Fna à l’occasion de la 2ème édition de "Stars in the place". Maître Gims, qui avait déjà répondu présent l’année dernière pour la première édition de ce concert gratuit en plein air, a ainsi fêté ses nouvelles retrouvailles avec le public marocain par une soirée musicale très exceptionnelle et de haute facture qui a aussi connu la participation d'artistes marocains de renom. Des milliers de fans de cette star de la chanson, dont le style musical est influencé par le hip-hop et la dance, avec des touches pop et latino, ont vibré pendant près de deux heures au rythme d’une soirée unique et inoubliable sur une mise en scène grandiose conçue par des professionnels du monde du spectacle.

Maître Gims, fan notoire de Marrakech, a voulu offrir au public marocain et étranger un spectacle historique et gratuit. Un show dantesque a été pensé pour offrir à ce public un moment de fête absolue sans relâche autour d'un chanteur aux succès foudroyants.

Ce 2ème concert exceptionnel a été un grand moment de ferveur musicale qui a marqué incontestablement la magie et la beauté féerique de la ville de Marrakech. Le concert a tenu toutes ses promesses et le public composé de Marrakchis, de jeunes issus d’autres villes et de touristes de la Cité ocre, a passé une soirée exceptionnelle sur la place Jemaa El Fna en compagnie de leur star préférée.

Initié pour dynamiser la scène musicale à Marrakech et divertir le public avec un plateau artistique à la hauteur de ses attentes, ce spectacle grandiose a réuni des artistes marocains de grande renommée tels les groupes Fnaire, H-kayne, Cravata et les chanteuses Saida Charaf et Manal, qui ont assuré la première partie du concert, avant que Maître Gims n’enchaîne directement et interprète des tubes de son dernier album "Ceinture noire", un album mêlant chansons festives et mélodies sentimentales, un mix de culture hip-hop et de variété qui détonnent et fait vibrer.

Maître Gims a affirmé que "le Maroc est son pays de résidence et de coeur, il a toujours plaisir à se produire sur la scène marocaine face au public marocain qui le soutient sans cesse". Dans une déclaration à la presse avant le début de ce concert, Maître Gims s'est dit "très content" de se retrouver au Maroc et participer à cette 2ème édition de "Stars in the place", après avoir été présent aussi lors de l'édition précédente. "Je suis très content. On espérait cette deuxième édition et on en avait besoin. Et un an plus tard, tout le monde a répondu présent, notamment les partenaires, pour assurer la réussite de cette soirée", s'est-il félicité. Cette deuxième édition, a-t-il estimé, est "une façon pour confirmer et affirmer qu'il s'agit d'un festival à part entière et d'un événement qui fait maintenant partie de l'agenda événementiel de la ville de Marrakech", a souligné Maître Gims.

Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, est un rappeur, chanteur et compositeur né en 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Cet artiste de renommée internationale est issu d'une famille de musiciens puisque son père était un chanteur du groupe "Viva La Musica" et il a des frères rappeurs.

Membre du groupe Sexion d'Assaut, il sort son premier album en 2013. L'album connaît un succès commercial avec plus de 1 million d'exemplaires vendus. En 2017, Maître Gims a vendu plus de 5 millions d'albums depuis le début de sa carrière. Imaginé par Youssef Aarab, bras droit et ami d'enfance de Maître Gims, et organisé en exclusivité par NB2 Events Productions, "Stars in the place" entend inviter chaque année des artistes majeurs pour se produire à la mythique place Jemaa El Fna.