Maison vs café. Quand sport et confort font bon ménage

19/01/2024

Si l'ambiance peut être particulièrement euphorique et festive dans les cafés lors de la diffusion des matchs de cette CAN, plusieurs préfèrent s'installer dans leurs canapés pour regarder, apprécier et commenter librement les moindres détails de ce spectacle footballistique haut en couleur.



Chez eux, ils ont le contrôle total de l'atmosphère et peuvent ajuster l'éclairage, le volume et même les commentateurs favoris, dans le cadre d’une expérience personnalisée leur permettant de donner libre cours à leurs émotions, d’analyser chaque action et de vivre l'intensité du match sans les contraintes externes des espaces publics.



A bien des égards, regarder un match chez soi est devenu un rituel, un rendez-vous intime avec le football où le canapé se substitue au siège du stade et la télévision devient une fenêtre directe sur l'action.

En évitant la foule, ces férus de football se concentrent pleinement sur le jeu et créent une ambiance à leur image, où sport et confort font bon ménage.



"Regarder un match chez soi offre une expérience plus détendue, avec la possibilité de personnaliser l'environnement selon les préférences de chacun", témoigne Achraf, un père de famille qui préfère vivre et partager sa passion du football avec sa famille dans un cadre détendu et convivial.



Selon lui, se rendre dans un café pour regarder un match est une véritable épreuve, qui commence par la recherche d’une place d’abord et se poursuit par la foule bruyante, la fumée des cigarettes et le retard, sinon l’interruption de la diffusion.



Les abonnements IPTV s’en mêlent



Cette tendance à regarder les matchs de la CAN chez soi a le vent en poupe grâce aux multiples offres d’abonnement proposées par les chaînes TV. Il suffit pour s’en convaincre de faire un petit tour à Lagza, le quartier mythique de Rabat, ou de consulter les différentes offres en ligne sur cette grand-messe du football africain.



"Ce commerce fleurit à chaque fois que l'équipe nationale est en compétition", confie à la MAP Hamid, un vendeur du matériel électronique à Lagza, notant que pour cette CAN les abonnements se sont multipliés, avec des bouquets adaptés à tous les budgets.



Les clients sont jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, de toutes les franges sociales, tous réunis autour de la même cause: l’amour du football et le soutien de l’équipe nationale, dit-il.



"Avec ma télévision performante offrant une résolution haute définition et mon abonnement IPTV, je me sens plongé dans la ferveur du stade", raconte Amine, un ardent supporter des Lions de l'Atlas qui n'a pu faire le déplacement en Côte d’Ivoire en raison de contraintes du travail.



"Je préfère regarder la CAN chez moi en toute tranquillité, sans être gêné par les personnes autour de moi et surtout par la fumée des cigarettes qui envahit l’espace", précise-t-il, assurant que l'intimité du domicile lui permet d’exprimer librement ses émotions surtout lors des passes décisives.



Pour lui, chaque match est aussi une occasion pour inviter ses amis à vivre ensemble cet événement sportif. "On en profite pour manger, discuter du match, échanger des commentaires et des réactions sans être perturbés par le bruit ambiant", poursuit-il.



La technologie s’invite



Et pour cause, les écrans haute résolution, les services de streaming en direct et les applications du foot offrent une expérience visuelle et interactive inégalée.

Les supporters, comme Amine et ses amis, peuvent désormais accéder à des angles de caméra multiples, aux ralentis et aux analyses tactiques, le tout depuis le confort de leur canapé.



Contrairement à l'image traditionnelle des amateurs de football agglutinés dans des cafés, la socialisation a pris une nouvelle forme. Les réseaux sociaux permettent aux fans de partager leurs réactions en temps réel, créant ainsi une communauté virtuelle qui transcende les limites géographiques.



Aujourd'hui ces plateformes numériques sont devenues le nouveau terrain de jeu pour les passionnés du ballon rond, offrant un espace où ils peuvent interagir avec d'autres amateurs des quatre coins du monde.

Chez soi ou dans un café, regarder les matchs de l’équipe nationale à l'occasion de la CAN est un moment très attendu par les Marocains qui ont encore en tête la ferveur suscitée par le Onze national lors du Mondial du Qatar.



La passion du foot étant contagieuse, à domicile, dans les cafés, sur les gradins ou par smartphones interposés, tout un peuple est derrière les Lions de l’Atlas qui caressent à nouveau le rêve de remporter le titre. Ne dit-on pas que l’appétit vient en mangeant ?



Par Imane Brougi (MAP)