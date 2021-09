Main basse sur la mairie de Rabat

24/09/2021

Leur mascarade est allée jusqu’au bout. Et c’est la démocratie qui en a pris un coup. Mus par notre ADN progressiste et moderniste, nous aurions applaudi à l’élection d’une femme à la tête d’une mairie. Sauf qu’à Rabat, les choses ne se sont pas passées dans les normes. Tant de micmacs ont prévalu sur tout le reste.



De surcroît, madame la nouvelle mairesse dans sa transe électoraliste avait perdu tout contrôle lors de la première séance pour commettre des déclarations qui n’honorent en rien une femme qui se veut politique ni toute autre femme par ailleurs.



L’incursion tripartite continue de plus belle. Doit-on en conclure que le pire est à venir?