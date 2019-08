Mahrez mis au repos par précaution antidopage

06/08/2019

Riyad Mahrez n'a pas disputé le Community Shield dimanche avec Manchester City pour ne pas risquer que les médicaments pris par le milieu algérien à la CAN-2019 n'enfreignent les règlements antidopage, a expliqué son entraîneur Pep Guardiola.

"Riyad m'a appelé et dit: +Je veux jouer contre Liverpool+. Je lui ai répondu: +Tu es plus que le bienvenu+. Mais nous ne savons pas ce qu'il avait pris... comme médicaments", a affirmé Guardiola à l'issue de la victoire de City sur les Reds (1-1, 5-4 t.a.b.).

"Par conséquent, il existe un risque au contrôle antidopage parce que nos médecins ne savent pas exactement quels médicaments il avait pris. Heureusement, il sera de retour face à West Ham et tout sera normal à l'avenir", a conclu le technicien catalan.

A propos de ce match de Community Chield, Pep Guardiola a fait savoir que "les deux équipes ont proposé un final incroyable. Nous avons eu de bonnes séquences de jeu, mais dans les 15 dernières minutes, nous étions crevés». Et d’ajouter qu’ « à ce niveau, la différence est minime, juste un tir au but. Le premier titre de la saison est pour nous. C'était un bon test pour les deux équipes et cela permettait aussi aux joueurs de se rendre compte de ce qui les attend cette saison."