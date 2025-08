Mahmoud Ali Youssouf : La diplomatie économique menée par le Maroc a fait du pays un véritable hub de l'Afrique

01/08/2025

Le Maroc a su développer une diplomatie économique active qui a fait du Royaume un véritable hub de l’Afrique, a affirmé le président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf.



"Le Maroc a su s'illustrer par le développement d’une diplomatie économique qui fait du Royaume aujourd’hui un véritable hub de l’Afrique en raison de ses nombreux investissements dans les créneaux d’avenir, à savoir les infrastructures, les télécommunications, l’agriculture, la finance et l’énergie", a souligné M. Ali Youssouf dans une allocution lue en son nom lors d’une réception offerte, mercredi soir à Addis-Abeba, par l'ambassade du Maroc en Ethiopie et la Mission Permanente du Royaume auprès de l’Union africaine (UA) et la CEA-ONU, à l’occasion de la célébration du 26ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.



Le président de la CUA a aussi mis en avant la présence entrepreneuriale marocaine dans beaucoup d’Etats membres de l’UA, saluant le dynamisme économique du Maroc qui, a-t-il dit, augure d’un avenir radieux aussi bien pour le Royaume que pour tout le continent africain.



Il a également souligné que la sage conduite de SM le Roi sur le chemin du rayonnement diplomatique, géopolitique, économique et culturel fait aujourd’hui du Maroc un pôle attractif pour les investisseurs et les touristes.



Le président de la CUA a, par ailleurs, tenu à saisir cette occasion pour exprimer sa profonde gratitude au Maroc qui "apporte une contribution multiforme au fonctionnement harmonieux de l’UA".