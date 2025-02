Mahi Binebine : Le FLAM, une manifestation culturelle au service du rapprochement entre Africains

03/02/2025

Le Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) se veut une plateforme pour unir les Africains, les Afro-descendants et les membres de la diaspora à travers la littérature et la culture, a indiqué l’écrivain et peintre marocain, co-fondateur du Festival, Mahi Binebine.



Dans une interview accordée à la MAP en marge du FLAM, qui se tient du 30 janvier au 02 février à la Cité ocre, l’écrivain a qualifié cet événement d'opportunité pour les littéraires et les acteurs culturels du continent pour "se rencontrer en Afrique" et explorer leur propre richesse culturelle, plutôt que de "regarder uniquement vers le Nord". Il s'agit, selon lui, de créer un espace de dialogue, de découverte et de reconnaissance mutuelle, où les imaginaires se croisent et se nourrissent, en tissant des liens entre les créateurs africains dans le but de faire rayonner leur patrimoine commun.



Depuis sa première édition, qui a réussi à rassembler plus de 45 auteurs africains, afro-descendants et de la diaspora, le FLAM s'est fixé comme objectif de donner une voix aux écrivains du continent et de leur offrir une plateforme pour rencontrer le public, a-t-il dit.



Se félicitant du succès de la deuxième édition qui a réuni des auteurs de renom comme Souleymane Bachir Diagne et Edgar Morin, Mahi Binebine a confié que cette année le FLAM ambitionne de mettre en avant les voix féminines, avec une leçon inaugurale donnée par l’écrivaine mauricienne Ananda Devi.



Cette édition, qui accueille des figures féminines majeures du débat intellectuel, à l’instar de Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem, se distingue par la diversité de ses participants et la richesse de échanges, a-t-il ajouté.

Devenu un rendez-vous culturel incontournable, le FLAM vise à contribuer au rayonnement culturel et artistique de l'Afrique, tout en mettant en lumière la richesse de ses littératures et de ses arts.



Cette manifestation consacre également un programme spécial aux jeunes, avec à la clé des ateliers d'écriture, des stages et des rencontres littéraires dans les écoles et universités partenaires, afin de promouvoir la lecture et l'écriture auprès des jeunes générations.