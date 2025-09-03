Maghrebail réalise un PNB de 215 MDH à fin juin

Le produit net bancaire (PNB) de Maghrebail s'est établi à 215 millions de dirhams (MDH) à fin juin dernier, en hausse de 9,39% par rapport à la même période un an auparavant.



Le chiffre d'affaires a, quant à lui, augmenté de 5,37% à 2.133 MDH au terme des six premiers mois de 2025, indique Maghrebail dans un communiqué, faisant savoir que le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions s'est situé à 83,89% au 30 juin dernier.



Pour ce qui est de la production, elle a atteint 1.753 MDH au 2ème trimestre 2025, précise la même source. Les acquisitions d'équipements se sont chiffrées à 1.547 MDH (+8,15%) et le crédit-bail immobilier ressort à 206 MDH.



Par ailleurs, Maghrebail fait état d'une hausse de l'encours net comptable de 3,59% à 12.508 MDH à fin juin 2025. Cet encours se répartit à raison de 66% pour les équipements et 34% pour les biens immobiliers.

