Madonna évoque son nouvel album dans un teaser

27/04/2019

L'icône de la musique a annoncé récemment l'arrivée imminente d'un nouvel album à l'aide d'un teaser à l'aspect très cinématographique.

Réalisée par Nuno Xico et Steven Klein, un collaborateur de longue date, la vidéo comporte quelques extraits des nouveaux titres de Madonna.

En narratrice de la vidéo, la chanteuse explique que Madame X est un agent secret qui parcourt le monde en changeant d'identité et en se battant pour la liberté. La date de sortie de l'album n'est pas mentionnée.

"Madame X" sera le 14ème album studio de Madonna. Il succédera à "Rebel Heart" (2015).

En 2018, la star expliquait à Vogue Italie ce qui l'avait inspirée. "J'ai simplement rencontré de nombreux musiciens de grand talent et j'ai collaboré avec eux à la création de mon nouvel album. Lisbonne a donc une grande influence sur ma musique et sur moi", expliquait-elle

Madonna avait offert un aperçu de son projet au Met Gala 2018, un événement pendant lequel elle a également interprété son célèbre single "Like a Prayer" (1989).

L'artiste en dévoilera davantage en mai, lors de son apparition très attendue à l'Eurovision 2019.