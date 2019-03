Madonna en duo avec Maluma

Il n'aura suffi que d'une publication pour mettre le feu aux poudres. Madonna et Maluma partageront bien un duo ensemble prochainement, comme le confirment les deux artistes sur Instagram. Avec deux photos d'eux en studio et la légende « Cooking up some Fuego over here », la popstar confirme les rumeurs qui courent depuis plusieurs mois. C'est une publication de la star colombienne qui avait lancé les paris en août dernier. Les deux artistes apparaissaient très proches après la cérémonie des MTV Video Music Awards. « Elle m'a donné sa bénédiction et dit que j'étais prêt pour le prochain niveau » confiait-il avant de déclarer quelques jours plus tard : « Nous sommes en contact (...) Un duo avec Madonna serait la meilleure chose qui pourrait m'arriver ». Si on ne sait pas de quand date la photo postée par l'interprète de "Vogue", cela voudrait dire que Madonna est repartie en studio a contrario de ses dernières déclarations, affirmant que l'album étant en phase finale de mixage. A moins qu'il ne s'agisse d'une collaboration pour le nouvel album de Maluma, intitulé "11:11" et emmené actuellement par le titre "HP".

Si ce duo événement se retrouvait sur l'album de Madonna, il lève un potentiel doute sur le successeur de "Rebel Heart". Madonna a-t-elle envie de toucher encore plus le public latino ? Tout reste flou autour de ce nouvel opus, bien que la star ait à de nombreuses reprises précisé qu'il serait fortement inspiré par son année passée à Lisbonne. Sur ses réseaux sociaux, elle partage d'ailleurs plusieurs extraits mystérieux, effectivement influencés par la musique portugaise. Le mystère est donc entier.