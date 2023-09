Made In Morocco, une marque authentique en voie d'excellence industrielle

L'intégration progressive et substantielle du Royaume dans les chaînes de valeur mondiales illustre parfaitement ce constat

09/09/2023

Dans le précédent contexte de crise sanitaire, et, actuellement, de tensions géopolitiques internationales, le concept "Made In Morocco" prend tout son sens et s’impose, de fait, comme l’un des leviers fondamentaux de croissance et de développement socio-économique du Maroc.



Longtemps cantonné à l’agriculture, l’artisanat et autres produits du terroir authentiquement marocains, le label “fabriqué au Maroc” se réinvente, s’industrialise, et surtout se diversifie avec une gamme de produits couvrant aujourd’hui de nouveaux secteurs économiques et métiers à haute valeur ajoutée.



Vingt ans d'efforts d'intégration



L'intégration progressive et substantielle du Royaume dans les chaînes de valeur mondiales illustre parfaitement ce constat. Dans les secteurs de pointe comme l'aéronautique, l’automobile et les énergies renouvelables pour ne citer que ceux-là, le Maroc affiche des taux d’intégration locaux au-dessus des moyennes mondiales.



Et pour cause, le Maroc a su, deux décennies durant, au gré de son pragmatisme et de son ouverture sur le monde, opérer une transition économique remarquable en développant des infrastructures et un écosystème industriel régional uniques qui attirent chaque année de nouveaux métiers mondiaux, pourtant chasses gardées des puissances économiques.

La montée en gamme et en compétitivité de l'industrie nationale se veut ainsi un terreau fertile à la promotion du “100% Maroc” qui émerge, aujourd’hui plus qu’hier, comme une réalité tangible grâce aux choix stratégiques du Royaume et aux réformes en cours d'implémentation liées à l’investissement.



Un nouveau chantier stratégique



Sa Majesté le Roi Mohammed VI évoque même dans Son discours à l’occasion du 24ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux ancêtres, le “Made In Morocco” comme le fruit du “génie marocain” qui “conforte le positionnement du Maroc en tant que destination majeure pour les investissements productifs”.



C’est dire que le Royaume s'engage résolument sur la voie de l'excellence industrielle et de la promotion des produits nationaux à travers le “Made In Morocco”, d’après Adil Lamnini, président de l’Association professionnelle des marques marocaines (APMM) et du Label Made in Morocco.



Cette initiative, portée par Sa Majesté le Roi, prend racine dans une stratégie globale et dresse les piliers d’un nouveau modèle de développement visant à stimuler la croissance économique, à créer des emplois et à renforcer la compétitivité du pays sur la scène internationale, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.



Guidées par cette vision, les gouvernements successifs se sont mobilisés pour mettre en place des politiques et des initiatives stratégiques visant à dynamiser l'industrie locale et à promouvoir les produits marocains aux niveaux national et international, poursuit M. Lamnini qui estime que le “Made In Morocco” devrait transformer le paysage économique du Maroc.



Pour cela, M. Lamnini préconise la mise en place d’une plateforme indépendante qui se positionnerait comme référence pour la promotion et l'accompagnement des marques “Made in Morocco” à travers une stratégie de valorisation de leurs produits et services mais aussi via l’adhésion inconditionnelle aux valeurs patriotes et l’adoption de la préférence nationale de façon systématique quand cela est possible.



Et d’ajouter que le “Made In Morocco” jouit d’un écosystème dynamique, offrant aux entreprises locales un cadre propice à l'innovation et à la croissance. “En encourageant la formation professionnelle, la digitalisation, l'investissement dans la recherche et développement, ainsi que les partenariats public-privé, le Maroc crée un environnement favorable à l'épanouissement des entreprises nationales”.



A la question de savoir ce qui distingue le Made In Morocco des autres marquages d’origine, M. Lamnini répond : “Le Made In Morocco est devenu synonyme d'authenticité et de qualité à l'échelle internationale. Portée par une multitude d’opérateurs publics et privés, cette initiative a contribué à rehausser la réputation des produits marocains sur les marchés mondiaux”.



Le “Made In Morocco” capitalise sur l'identité culturelle riche du Maroc et sur le savoir-faire artisanal pour offrir des produits uniques et de haute qualité, a-t-il poursuivi, notant que l’engouement manifesté pour le label Maroc a contribué à stimuler les exportations et à renforcer la compétitivité de ses produits en ouvrant de nouvelles opportunités commerciales pour le Royaume.

M. Lamnini relève aussi un argument qui n’est pas des moindres pour consommer “marocain”: “Le Made In Morocco intègre également une dimension environnementale essentielle”.



Le Maroc s'engage dans la décarbonation de ses processus de production pour réduire l'empreinte carbone de ses produits et contribuer à la lutte contre le changement climatique et devenir ainsi une alternative sérieuse et best cost pour des marchés comme l’UE ou la Grande-Bretagne, a-t-il ajouté.



Propriété intellectuelle & contrôle qualité: Piliers du Made In Morocco



Par ailleurs, les efforts de soutien au Made In Morocco devraient tenir compte de deux critères essentiels que M. Lamnini met en lumière à travers l’importance de la protection de la propriété intellectuelle des marques marocaines et le contrôle qualité.



S'agissant du premier critère, le président de l’APMM explique que le capital immatériel et son impact direct sur le nation branding nous imposent aujourd’hui d’accorder une attention particulière à la protection de la propriété intellectuelle et des marques marocaines.

“En renforçant les mécanismes de protection, le Maroc garantit que les créations et les innovations locales bénéficient de la reconnaissance et de la sécurité nécessaires sur les marchés nationaux et internationaux”, a-t-il précisé.



Le contrôle qualité, lui, reste une priorité absolue en matière de bonne gouvernance, selon M. Lamnini. Le Made In Morocco mise sur des normes strictes de qualité pour assurer que les produits répondent aux attentes des consommateurs nationaux et internationaux et accroître la confiance des consommateurs envers les produits fabriqués localement.



Des perspectives prometteuses...



Dans l'ensemble, M. Lamnini se dit convaincu que la Vision Royale du Made In Morocco représente une feuille de route ambitieuse pour l'excellence industrielle, la promotion des produits nationaux, la préservation de l'environnement et la protection des intérêts économiques du Maroc.



“Grâce à l’engagement effectif de tous, le Maroc consolidera un avenir économique inclusif, équitable, durable et prospère. Le Made in Morocco it’s Now or never !” s’est-il exclamé.

Dans le cadre des efforts permanents du Maroc visant la prospérité globale du continent et l'intégration des pays africains dans les chaînes de valeur mondiales, le Royaume devrait prochainement dévoiler une nouvelle stratégie industrielle baptisée “Made In Africa”.



Par Zin El Abidine TAIMOURI (MAP)