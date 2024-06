Madagascar se félicite des efforts sérieux et crédibles du Maroc

Pour aller de l'avant vers un règlement du différend autour du Sahara

19/06/2024

La République de Madagascar se félicite des efforts sérieux et crédibles du Royaume du Maroc pour aller de l'avant vers un règlement du différend autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens, vendredi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, Mme Rasata Rafaravavitafika.



La cheffe de la diplomatie malagache a, dans ce sens, réitéré son soutien aux efforts déployés par l’Organisation des Nations unies.

A cet égard, les deux parties ont réaffirmé leur attachement aux principes du Droit international, en particulier la souveraineté des Etats.