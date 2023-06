Macron rappelle à la Chine sa responsabilité "particulière"

Lutte contre le réchauffement

23/06/2023

Le président français Emmanuel Macron a rappelé à la Chine "sa responsabilité toute particulière" dans la lutte contre le changement climatique, lors d'un entretien avec le Premier ministre Li Qiang jeudi à Paris en marge du sommet pour un nouveau pacte financier, a rapporté l'Elysée.



Emmanuel Macron "a saisi cette occasion pour rappeler l'importance qu'il accordait à travailler avec la Chine face aux défis globaux que sont la lutte contre le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, ou encore l'insécurité alimentaire", a relaté la présidence française. "La Chine a une responsabilité toute particulière qui découle de sa contribution à l'économie mondiale", a-t-elle ajouté.



Le président français réunit jusqu'à vendredi un sommet international destiné à concilier la lutte contre la pauvreté et contre le changement climatique, avec la participation d'une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que les dirigeants des grandes institutions financières internationales.



Au cours de cet entretien, Emmanuel Macron "a salué les mesures prises par les autorité pour la réallocation de droits de tirage spéciaux du FMI, la réforme des banques multilatérales de développement, la protection de la biodiversité (...) et le traitement de la dette des pays vulnérables", a dit l'Elysée.

Sur un plan bilatéral, Emmanuel Macron "a rappelé les attentes de la France en matière d'accès au marché chinois", a précisé la présidence.



"Les échanges ont aussi porté sur la situation en Ukraine ainsi que la relation entre les deux rives du détroit de Taïwan", a-t-elle ajouté sans plus de précisions sur le contenu des entretiens sur ces deux thèmes.