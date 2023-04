Macron, le Maroc et l'autre mémoire

La mémoire de la libération entre Mohammed V et Charles de Gaulle

07/04/2023

Sébastien Lecornu, ministre des Armées et Patricia Mirallès, Secrétaire d’Etat en charge des Anciens combattants et de la Mémoire ont co-publié un article, dans les colonnes du journal français "Le Figaro", dans son édition du mercredi, concernant le projet de loi de programmation militaire pour les années 2024-2030, notamment l’article 11 relatif à la décision du président Emmanuel Macron de pérenniser les missions de l’ordre de la Libération.



Pour l'écrivain-journaliste Abdelhamid Jmahri, «l’article en question a été largement débattu et même célébré dans de nombreux médias français, après avoir été soumis au Conseil des ministres».



«L'article est lié à l’ordre de la Libération - Compagnons de la Libération, car il s'agit d'une institution créée par le général De Gaulle en 1940 à qui la France doit sa libération du colonisateur nazi. Les étrangers sont au nombre de 60 sur 1 038 inscrits sur une liste fermée et Macron veut faire revivre cette institution, déclarée éteinte le 12 octobre 2021, avec la mort de son dernier héros, Hubert Germain», estime-t-il dans un éditorial publié jeudi chez notre alter ego ''Al Ittihad Al Ichtiraki'', sous l'intitulé «Macron, le Maroc et l'autre mémoire : la mémoire de la libération entre Mohammed V et Charles de Gaulle».



«Ceux qui attendaient pour entrer dans le forum des camarades libertaires faisaient partie de ceux qui ont affronté le régime de Vichy qui soutenait les nazis et Hitler, et Mohammed V s'est distingué sur ce front en s’opposant aux régimes racistes envers les juifs marocains… Il avait 30 ans au moment où la guerre a éclaté», révèle le directeur de publication du journal ''Al Ittihad Al Ichtiraki'', avant de préciser que «cet article, écrit à quatre mains, n'aurait pas suscité beaucoup d'intérêt n'eût été le fait que le Maroc soit concerné moralement, dans le passé comme dans le présent, par cette question, surtout après la grande aura qui l'a entouré».



«Ce qui a poussé un ministre et une secrétaire d'Etat à signer un article élogieux mais tout aussi explétif sur la question», a-t-il noté, avant de poursuivre son analyse : «L'article des deux responsables ministériels considère que le moment de discuter ce budget, qui sera présenté aux députés dans les prochains jours, est un «moment de vérité», compte tenu de ce qu'il représente concernant les préparatifs français pour faire face aux «dangers qui guettent le pays»». Sur ce registre, le directeur de publication note que «puisqu'il s'agit d'un moment de vérité, nous pensons que la part de mémoire, d'histoire et du Maroc est aussi un moment de vérité auquel la France de Macron doit faire face».