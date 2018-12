Macaulay Culkin reprend son rôle de “Maman j'ai raté l'avion” !

29/12/2018

Film de Noël par excellence, cultissime, et standard incontournable pour de nombreuses générations depuis sa sortie en 1990, Maman j'ai raté l'avion s'est offert, vingt-huit ans, un mini-remake. Google a en effet eu l'idée de promouvoir son assistant vocal en reprenant très fidèlement des séquences du film réalisé par Chris Colombus. Et pour couronner le tout, c'est Macaulay Culkin qui a repris le costume de Kevin McCallister !

"Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait Kevin McCallister à l'âge adulte ? Moi non plus. Mais si vous êtes curieux, je vous conseille fortement de regarder cette publicité", a lancé sur son compte Twitter le comédien qui avait déjà joué sur l'aspect culte de son rôle pour les besoins d'une web-série où il évoquait sa carrière.

Autant dire que la publicité a fait rapidement le tour du monde et emballé les fans aux quatre coins du globe. Sur les réseaux sociaux, de nombreux observateurs se sont montrés ravis de retrouver Culkin, 38 ans désormais, "en parfaite santé" et plus juvénile que jamais. "Je suis heureux de le voir, mais depuis quand est-ce que Macaulay Culkin va si bien ?", s'étonne un internaute, faisant allusions aux addictions à la drogue et au passage par la case prison de l'ex-enfant star.

Pendant ce temps, les fans se sont enthousiasmés devant la publicité. "Les décors sont semblables à la production originale dans les moindres détails : le résultat est vraiment impressionnant", écrit un internaute. Un autre s'est amusé à faire un montage de plans totalement similaires, près de trois décennies après.