MRT de saut d'obstacles Roberto Torchito s'adjuge le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI

22/10/2019

Le cavalier italien Roberto Torchito, montant "Baron", a remporté le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles, disputé dimanche à El Jadida dans le cadre de la troisième et dernière étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour. L'Italien s'est adjugé le Grand Prix, disputé sur deux manches, en réalisant un parcours sans faute en 36sec 98/100è lors de cette épreuve qui a connu la participation de 49 cavaliers représentant 14 pays.

La deuxième position de cette épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à son compatriote Natale Chiaudani, montant "Chopard", qui a réalisé un chrono de 37sec 30/100è (sans faute), tandis que le Suisse Elian Baumann, montant "Campari Z", s'est adjugé la troisième position en parcourant le circuit en 40sec 21/100 (sans-faute).

Pour sa part, l'Autrichien Eder Stefan, montant "DR Scarpo", a terminé à la quatrième position à la faveur d'un chrono de 37sec et quatre points de pénalités, suivi du Néo-Zélandais Bruce Goodin, cinquième, à la suite d'un parcours en 37sec 39/100 et montant "Backatorps Danny", avec quatre points de pénalités.

Lors de la cérémonie de remise des prix, marquée par la présence notamment du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Cherif Moulay Abdallah Alaoui, a remis le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI au cavalier vainqueur ainsi que des récompenses à ceux ayant occupé les cinq premières places. El Jadida est la troisième étape après celle de Rabat, tenue du 10 au 13 octobre au Complexe Royal des sports équestres et Tbourida de Dar Es-Salam et celle de Tétouan, organisée du 3 au 6 du même mois à la carrière "La Hipica".

Cette édition a connu la participation de 108 cavalières et 215 cavaliers représentant 19 pays, notamment la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays hôte.

Le Maroc a été représenté par plusieurs cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman, qui a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La troisième étape a également été marquée par la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, le Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun.