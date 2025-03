MRE : Les transferts atteignent plus de 9,45 MMDH en janvier

06/03/2025

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont atteint plus de 9,45 milliards de dirhams (MMDH) à fin janvier 2025, contre 9,4 MMDH en janvier 2024, selon l'Office des changes.



Ces transferts ressortent en hausse de 0,5% (+44 millions de dirhams (MDH)) par rapport à fin janvier 2024, précise l'Office dans son récent bulletin des indicateurs mensuels des échanges extérieurs.



Par ailleurs, ce bulletin fait savoir que le flux net des investissements directs étrangers (IDE) s'est établi à plus de 3,23 MMDH, en amélioration de 16,9% par rapport à l'année précédente. Les recettes et les dépenses de ces investissements ont progressé respectivement de 24,1% à 4,94 MMDH et de 40,4% à 1,7 MMDH.



S'agissant du flux net des investissements directs marocains à l'étranger (IDME), il a augmenté de 812 MDH pour s'établir à 723 MDH, contre -89 MDH à fin janvier 2024.

Les recettes (cessions de ces investissements) et les dépenses ont augmenté respectivement de 1,7% à 1,5 MMDH et de 59,9% à 2,23 MMDH.