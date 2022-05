MRE: Les transferts à près de 23 MMDH au premier trimestre

08/05/2022

Les transferts des Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont atteint plus de 22,91 milliards de dirhams (MMDH) au cours des trois premiers mois de 2022, selon l'Office des Changes.



Ces transferts ont affiché une croissance de 8,3%, soit +1,76 MMDH par rapport à la même période de l'année écoulée, précise l'Office dans sa récente note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.



Comparativement à leur niveau de 2018, ces transferts ont grimpé de plus de 6,9 MMDH, fait savoir la même source.



Rappelons-le, ladite note fait état d'une hausse du déficit commercial de 42,9% à 65,57 MMDH, avec une progression des importations de 34,1% à 165,55 MMDH et des exportations de 29% à 99,98 MMDH.



Elle indique aussi que le flux des investissements directs étrangers (IDE) ont augmenté de 56% à 3,86 MMDH à fin mars dernier.