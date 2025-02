MMA : Le Français Imavov met KO la légende Adesanya

03/02/2025

Le Français Nassourdine Imavov a créé l'exploit en mettant KO la légende du MMA, le Nigérian Israel Adesanya, dans un combat très attendu, samedi à Riyad, lors de l'UFC Fight Night.



Imavov, 28 ans, a réussi une performance exceptionnelle face à l'ancien champion de la catégorie des moyens, considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire. "Je viens de battre une légende, c'est incroyable. On l'a fait!", a déclaré le Français au micro de RMC Sport.



Imavov, 5e mondial avant le combat, s'est ouvert la voie vers le match pour la ceinture, détenue par le Sud-Africain Dricus du Plessis, qui avait fait tomber Adesanya en août 2024. Le Français, originaire du Daghestan et installé en Provence dans son enfance, a envoyé son adversaire au tapis d'un crochet du droit 25 secondes après le début du deuxième round, obligeant l'arbitre à arrêter le combat. Il avait pourtant eu un début de combat difficile.



"Le premier round n'a pas très bien commencé", a-t-il reconnu. "Mais j'étais serein, je mesurais ma distance, je ne voulais pas me jeter directement parce que c'est un kick-boxeur de très haut niveau, et puis j'ai commencé à me relâcher." "Je mérite de me battre pour le titre", a lancé Imavov après sa victoire dans un message sans doute destiné à Dana White, le président de l'UFC, à qui la décision appartient. Avec cette victoire contre un nom aussi prestigieux, il se place en tout cas en prétendant incontournable.



Imavov a longtemps stagné après son arrivée à l'UFC il y a quatre ans, mais a enchaîné depuis 2024 les grandes performances en battant plusieurs membres du top 10. Du Plessis remet son titre en jeu dans une semaine contre l'Américain Sean Strickland, lors de l'UFC 312 en Australie.



Adesanya en revanche poursuit sa chute et encaisse avec ce nouveau revers une troisième défaite de rang. A 35 ans, le Nigérian naturalisé, considéré comme le deuxième meilleur poids moyens de l'histoire derrière Anderson Silva, semble bel et bien sur la pente descendante.



Samedi, il a toutefois reçu le soutien d'un autre star du MMA, son ami Francis Ngannou, ancien champion des lourds de l'UFC désormais champion du PFL. "Un sport impitoyable. Champion un jour, champion pour toujours.



Adesanya, on t'aime mec et on sera toujours à tes côtés", a-t-il tweeté, tout en félicitant Imavov pour son "incroyable performance".

Un autre Français présent sur la carte saoudienne s'est également illustré samedi puisque Farès Ziam a battu l'Américain Mike Davis à l'unanimité.