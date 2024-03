MICEPP-CGEM: réunion de concertation pour l'étude de l’alignement stratégique des CRI

12/03/2024

Le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques (MICEPP) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) ont tenu, vendredi à Casablanca, une réunion de concertation dans le cadre de l’étude de l’alignement stratégique des Centres Régionaux d’Investissement (CRI), menée par le MICEPP.



Cette réunion à laquelle ont assisté les CGEM Régions, les Fédérations et les Commissions de la CGEM, représente une première étape d'une série de rencontres entre le MICEPP et la CGEM, indique un communiqué de la CGEM. Elle a pour but d'assurer la convergence et de coconstruire des solutions pragmatiques qui permettront d’enrichir l'étude susmentionnée en tenant compte, notamment des spécificités régionales, ajoute la même source, notant que le secteur privé étant au cœur de cette politique, son concours est essentiel afin de réussir ce chantier.



Un nouveau palier de la réforme des CRI est en cours dans le cadre du renforcement du rôle stratégique des CRI en tant que facilitateurs et catalyseurs de l’investissement au niveau territorial, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, qui a appelé les CRI à superviser l’intégralité du processus d’investissement et à en accroître l’efficience.



Ce nouveau palier de réforme vise à définir le nouveau positionnement des CRI et à décliner leur feuille de route, tout en capitalisant sur les acquis réalisés dans le cadre de la loi 47-18.