MEN et enseignants des AREF reprennent langue

04/05/2019

Le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, a annoncé la suspension de toutes les mesures administratives prises à l’encontre des enseignants-cadres des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF).

Cette mesure intervient « dans le respect des résultats de la réunion du 13 avril dernier au cours de laquelle le gouvernement s’est engagé à suspendre toutes les mesures administratives en cas du retour des enseignants-cadres des AREF aux classes », a-t-il souligné à la MAP en marge d’une visite, jeudi, dans des établissements scolaires à Sefrou.

« Cet engagement a été respecté des deux côtés. Toutes ces mesures ont été suspendues, les salaires versés et, le plus important, est la poursuite du dialogue », a indiqué le ministre, ajoutant que ces enseignants ont regagné, lundi, leurs établissements.

Le ministre a proposé, à cet effet, la date du vendredi 10 mai, pour la reprise du dialogue avec les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs et les représentants des enseignants-cadres des Académies, « en vue de créer un climat de sérénité pour les familles et les élèves et entamer le rattrapage du temps scolaire, qui était l’une de nos priorités ».

Ce dialogue « sera certainement fructueux et responsable et contribuera au développement de cette relation de confiance et de bonne foi entre le ministère et les enseignants-cadres des AREF », a-t-il conclu.