MEDays 2024: Les indices d’attractivité et de stabilité d’Amadeus, un outil fiable pour mesurer le climat des affaires en Afrique

28/11/2024

Les indices d’attractivité et de stabilité en Afrique de l’Institut Amadeus constituent un outil objectif et fiable pour mesurer le climat des affaires dans les pays africains, ainsi qu’une base pour établir des politiques publiques efficaces, ont indiqué, mercredi à Tanger, des experts et anciens ministres.



Lors d’une table ronde sous le thème "Attractivité et stabilité en Afrique : regard sur les indices d’Amadeus 2024", organisée dans le cadre du Sommet sur l’investissement de la 16e édition du Forum MEDays, les participants ont passé en revue les indices établis par l’Institut ainsi que leurs objectifs.



S’exprimant à cette occasion, le président d’Emerge Institute, Moubarack Lô, a expliqué que les indices offrent une vision globale des dynamiques économiques sur le continent grâce à une évaluation multidimensionnelle de l’attractivité et de la stabilité des pays africains, ajoutant que ces outils permettent également de dresser les lacunes et les avancées économiques et politiques dans les pays africains et de proposer des pistes de réflexion à même d'améliorer ces politiques, rapporte la MAP.



M. Lô, également un des concepteurs des indices Amadeus d’attractivité et de stabilité en Afrique, a insisté sur la corrélation entre les deux composantes de ces outils, à savoir les volets économique et politique, estimant que ces indices offrent une assise solide sur laquelle les pays africains peuvent s’appuyer pour élaborer de manière efficace les politiques publiques pour un réel développement.



De son côté, Morad Fathallah, chargé de la stratégie et des partenariats au sein de Casablanca Finance City (CFC), a relevé que la CFC soutient cette initiative depuis sa création, expliquant que ces indices sont cruciaux pour les parties prenantes, décideurs, académiciens et entreprises.



Ces indices, a-t-il poursuivi, offrent plusieurs avantages compte tenu de leur actualisation annuelle permettant d’accéder à des données récentes, et de leur fiabilité dans la mesure où ils sont établis sur une base de données riche, ajoutant que ces indices ont un caractère local, car ils sont conçus dans "les pays africains pour les pays africains".



Et d’ajouter que la CFC, à travers son partenariat avec Amadeus, œuvre à promouvoir l’image de l’Afrique, par le biais d'un baromètre fiable et local, qui permet de mesurer la trajectoire et les effets des politiques publiques tout en établissant des stratégies efficaces.



Pour sa part, l’ancien ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales du Royaume du Lesotho, Lesego Makgothi, s'est attardé sur les obstacles auxquels le continent fait face en matière de développement, citant à ce titre les pays qui peinent à remonter dans le classement lié à ces indices.



A cet égard, il a souligné les défis majeurs auxquels sont confrontés certains pays africains, en matière d'insécurité compromettant leur stabilité politique et impactant leur attractivité économique.

La 16e édition du Forum international MEDays se tient du 27 au 30 novembre à Tanger, sous le thème "Souverainetés et résiliences : vers un nouvel équilibre mondial".



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Forum réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau dont des chefs d’Etat et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes devant un public de plus de 6.000 participants venus de plus de 100 pays, selon la Fondation du Forum MEDays et l’Institut Amadeus.