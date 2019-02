M’hamid El Ghizlane commémore le 61ème anniversaire de la visite historique de Feu S.M Mohammed V

Un évènement phare porteur de profondes significations

19/02/2019

Comme à l’accoutumée, les associations et tribus de M’hamid El Ghizlane, province de Zagora, ne ratent jamais l’occasion pour commémorer le grand événement historique que fut la visite de Feu S.M Mohammed V dans la région, une année après l’indépendance du pays.

Outre l’accueil triomphal auquel le regretté Souverain a eu droit, sa visite a été également marquée par un discours qui reste un document historique prouvant la marocanité du Sahara, bien avant que des voix dissonantes et hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume ne s’y soient mêlées.

Cette année, la commémoration qui aura lieu du 23 au 25 février courant avec l’installation d’une quarantaine de tentes traditionnelles à l’entrée de M’hamid El Ghizlane, prévoit la tenue d’une grande conférence intitulée «La question du Sahara à la lumière des nouveautés régionales et des menaces sécuritaires », avec la participation de Bensaid Ait Idder, Bachir Dkhil, Mahjoub Salek, Hasan Aourid et Hasnae Abou Zeid, entre autres.

Au programme, figure aussi la mise en lumière des enseignements et de la teneur du discours de Feu S.M Mohammed V à M’hamid El Ghizlane (25 février 1958).

Outre la mise en valeur de l’héritage populaire et artistique de la région (Chamra, Ahidous, Rokba, Ganga…), cette célébration comprend aussi une exposition de photos historiques marquant cet événement.

« Nous tenons à commémorer cet événement pour sa valeur historique et la philosophie du discours de Feu Mohammed V qui reste toujours d’actualité, comme l’a rappelé le Souverain Mohammed VI dans l’un de ces derniers discours», indique Halim Sbai, coordinateur de cette manifestation.

Outre la mise en exergue de l’héritage populaire et artistique de la région, les organisateurs prévoient une soirée musicale avec la participation de troupes et groupes de musique locaux : Ajial Taragalte, Ajial Mhamid, Jeunes Nomades, Routs… ainsi qu’une course de dromadaires.

Il convient de rappeler que cette visite historique, qui s'inscrivait dans le cadre d'une tournée du regretté Souverain du 20 au 26 février 1958 dans la province d'Ouarzazate, a fourni l’occasion au Père de la Nation de souligner les liens séculaires ayant toujours uni les populations des provinces du Sud aux Souverains marocains et la volonté du Maroc de recouvrer ses provinces du Sud.

Outre l'affirmation de la solidité et de la pérennité du pacte sacré liant le Trône au peuple, cette visite a témoigné de la lutte des fidèles sujets des provinces du Sud pour l'indépendance et le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.

A cet effet, Feu S.M Mohammed V avait souligné, dans son discours, qu'"aujourd'hui, grâce à Dieu, les circonstances nous permettent de réaliser notre vœu et de renouer avec la tradition de venir rendre visite à cette région, celle de notre Sahara".

Le regretté Souverain avait également affirmé : "Nous proclamons solennellement que nous poursuivrons notre action pour le retour de notre Sahara dans le cadre du respect de nos droits historiques et selon la volonté de ses habitants. Ainsi, nous accomplirons la mission que nous nous sommes engagés à remplir et qui consiste à restaurer notre passé et à édifier un avenir prospère qui permettra à tous nos sujets de connaître le bonheur et la tranquillité".

Ce discours historique du regretté Souverain a eu un effet mobilisateur sur la population de la région et boosté son combat contre le colonisateur. Il a, en outre, constitué une véritable "feuille de route" qui a tracé les contours d'un Maroc moderne et défini, tout juste après la proclamation de l'indépendance, les grands objectifs du Royaume, à savoir recouvrer notre intégrité territoriale.