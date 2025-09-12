Lynk & Co fait son entrée sur le marché automobile marocain

12/09/2025

L’arrivée de la marque internationale constitue une étape majeure pour le marché national

La marque automobile Lynk & Co, fondée en 2016 à Göteborg (Suède) au sein du groupe Geely en étroite collaboration avec Volvo Cars, s’installe au Maroc, sans faire grand bruit mais avec assurance et confiance, forte de ses nombreux atouts.Lynk & Co, qui s’est donné pour mission de changer durablement la mobilité, «est une marque jeune, moderne et internationale, mais profondément humaine et tournée vers l'avenir», ont annoncé leurs représentants au Maroc lors d’un événement exclusif organisé mercredi 10 à Anfa Park Casablanca.«Au Maroc, nous venons partager cette vision et affirmer une conviction forte. Lynk & Co n'est pas seulement une nouvelle marque automobile, c'est une nouvelle façon de penser et de vivre la mobilité», ont-ils déclaré lors de cette rencontre qui marquait l’entrée officielle de la marque sur le marché marocain.L’événement a permis de découvrir en avant-première l’univers de la marque internationale automobile dont «l’arrivée de Lynk & Co au Maroc marque une étape majeure pour notre marché», comme l’a souligné Mehdi Bouhafs, directeur général de Lynk & Co Maroc.«Avec la 08 et la 01, nous proposons des modèles qui incarnent à la fois l’élégance scandinave, l’innovation technologique et une mobilité pensée pour une nouvelle génération de conducteurs marocains», a-t-il ajouté précisant que «notre ambition est claire : offrir bien plus qu’une voiture, une expérience premium et connectée».Présente dans plus d’une quarantaine de pays avec plus de 700 points de vente, la marque ambitionne de créer au Maroc une expérience automobile unique, allant au-delà de la conduite pour devenir un style de vie moderne et connecté.Comme cela a été relevé lors du lancement de la marque, Lynk & Co ne se définit pas seulement par des véhicules, mais par une approche humaine, ouverte et connectée, et ses modèles dévoilés à cette même occasion.S’inspirant du design européen, minimaliste, fonctionnel et intemporel, la marque ne se limite pas à la fabrication automobile. « Chaque modèle est conçu comme une expérience globale, où le design rencontre la technologie et la communauté», a-t-on expliqué.Distribuée au Maroc par LK Automotive, une entité affiliée à la Holding AEK, importateur exclusif de la marque Volvo Cars (Scandinavian Auto) et de Suzuki Motos (KENKYO), la marque reste fidèle à son identité crafted in Europe. Elle s’impose comme un acteur qui repense la mobilité en la rendant plus humaine, plus ouverte et résolument tournée vers l’avenir.Son ADN repose sur trois valeurs fondamentales. «Personnel, ouvert et connecté. Personnel, parce qu'au cœur de la marque, il y a de vraies personnes et une volonté de créer des expériences qui leur ressemblent », a-t-on indiqué.Enfin, depuis le lancement en 2016 à Berlin puis en Chine en 2017, le constructeur a connu une expansion continue et compte aujourd'hui plus d'un million et demi de clients.Cette dynamique se reflète également dans le sport automobile, puisqu’en 6 ans, Lynk & Co a remporté 7 championnats du monde dont 5 titres par équipe et 2 titres de pilotes, atteignant son centième podium.«Ces victoires traduisent une maîtrise technique reconnue et un engagement constant en faveur de la performance», ont conclu les représentants de la marque.