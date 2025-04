Lutte contre les discours de haine : Les efforts du Maroc mis en exergue à Montréal

06/04/2025

Les efforts déployés par le Maroc pour combattre les discours de haine ont été mis en avant, samedi, lors d'une conférence organisée à Montréal en présence d'un parterre d'experts.



Face à la montée des discours haineux en ligne à l’ère de l’intelligence artificielle (IA), le Maroc se positionne comme un acteur engagé et innovant, grâce à un arsenal juridique renforcé, à l’usage stratégique de l’IA pour la détection des contenus illicites, et à la mobilisation active d’institutions telles que la la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), le ministère des Habous et des Affaires islamiques, ou encore la Rabita Mohammadia des Oulémas, a affirmé Aicha Haddou, présidente du Centre Ta’aruf relevant de la Rabita, lors de cette rencontre.



La Rabita Mohammadia des Oulémas s’inscrit aussi au cœur de l’action pour contrer les discours de haine et s’est engagée dans un processus de déconstruction des messages violents et discriminatoires fondés sur la religion, a ajouté Mme Haddou lors de cette conférence organisée par le Centre culturel marocain (Dar Al-Maghrib) et l'ambassade du Maroc au Canada.

L'intervenante a rappelé, à cet égard, que le Royaume adopte une approche intégrée, alliant régulation, éducation, prévention et innovation.



En étant le premier pays africain à mettre en œuvre les recommandations de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA, le Maroc confirme sa volonté de construire un espace numérique plus sûr, inclusif et respectueux des droits humains, a également indiqué la conférencière.



Mme Haddou a souligné toutefois que, malgré cet engagement fort, l’application des lois se heurte à de nombreux défis, notamment la rapidité de propagation des contenus haineux, l’anonymat des auteurs, et l’évolution constante des plateformes numériques, qui exigent une adaptation continue des cadres juridiques.



Elle a insisté également sur la grande inventivité des internautes, qui développent en permanence des stratégies de contournement (langages codés, emojis, dialectes ou modifications orthographiques) rendant les mécanismes de modération algorithmique souvent inefficaces.



Mme Haddou a plaidé, dans ce contexte, pour une IA éthique, responsable et au service du vivre-ensemble, et en tant que levier stratégique de prévention, de régulation et de protection de l’espace numérique.



De son côté, Patrice Brodeur, professeur agrégé à l'Institut d'études religieuses à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, a noté que les discours haineux contribuent directement aux préjudices et discriminations en lien avec diverses formes de racisme, que ce soit dans les relations interpersonnelles, interorganisationnelles, internationales ou systémiques.



"La révolution technologique la plus récente, l’intelligence artificielle, surtout avec ces nouvelles plateformes de l’IA générative, est à la fois une source de complexification dans l’accroissement de ces discours haineux mais aussi, paradoxalement, une source potentielle de solutions pour mieux évaluer et contrôler ces discours, afin que les criminels puissent être tenus responsables de leur crime", a-t-il dit.



Pour sa part, la directrice de Dar Al-Maghrib, Houda Zemmouri, a souligné que le Maroc, fidèle à ses traditions séculaires d’ouverture, de tolérance et de coexistence pacifique, a toujours placé le vivre-ensemble au cœur de son identité.



Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a renforcé cet héritage à travers des politiques claires en faveur du dialogue interreligieux, de la reconnaissance des identités multiples et de la lutte contre toute forme de discrimination, a ajouté Mme Zemmouri.



"Aujourd’hui, ces valeurs doivent continuer à guider notre action dans l’espace numérique. Car si les discours de haine se propagent plus vite que jamais sur les plateformes en ligne, nous avons aussi le devoir – et les moyens – de leur opposer une contre-parole fondée sur le respect, la dignité humaine et la responsabilité collective", a-t-elle dit.