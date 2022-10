Lutte anti-terroriste: L’Africa Focus Group prône une approche globale alliant sécurité et développement

29/10/2022

L’Africa Focus Group relevant de la Coalition internationale contre Daesh, co-présidé par le Maroc, le Niger, les Etats-Unis et l’Italie, réuni récemment à Niamey, a prôné une approche africaine globale en matière de lutte contre le terrorisme alliant sécurité et développement, tout en réaffirmant la détermination à "affronter et à vaincre" le groupe "Etat islamique" (EI) sur le continent et ailleurs dans le monde.



Selon un communiqué conjoint publié jeudi à Washington, à l’issue de cette réunion, les coprésidents ont "reconnu l'importance de soutenir les efforts africains de lutte contre le terrorisme aux niveaux national et sous-régional, de renforcer l'appropriation africaine des initiatives et des politiques de lutte contre le terrorisme et de consolider les efforts de renforcement des capacités en la matière grâce à une approche globale traitant de la sécurité et du développement".



"Le Groupe est particulièrement bien placé pour renforcer la lutte contre l'EI et d'autres groupes terroristes en Afrique, en s'engageant avec les membres africains, en coordonnant avec d'autres entités régionales et multilatérales sur les initiatives existantes et avec les groupes de travail de la coalition anti-Daech sur la lutte contre le financement du terrorisme par l'EI, et en favorisant la stabilisation dans les zones libérées", ajoute le communiqué. Il s'agit aussi de dissuader les flux de combattants terroristes étrangers et de contrer les messages extrémistes violents de "l'Etat islamique" visant les populations vulnérables.



Lors de cette réunion, les quatre pays se sont également focalisés sur "l'efficacité des programmes de lutte contre le terrorisme des parties membres en identifiant les efforts et les ressources qui se chevauchent et les lacunes géographiques et programmatiques potentielles".



Ils ont en outre "partagé des évaluations" sur la menace de l’EI et d'autres organisations terroristes dans le continent africain et les moyens de coordonner et de collaborer sur "des méthodes efficaces et efficientes pour lutter contre l'extrémisme violent à travers le partage proactif d'informations et la gestion des frontières, ainsi que des projets de stabilisation et de déradicalisation avec la participation de la société civile", indique le communiqué conjoint.



Les coprésidents ont aussi indiqué que la "Coalition mondiale pour vaincre Daech reste déterminée à affronter et à vaincre l'Etat islamique en Afrique et ailleurs dans le monde où il opère".



L'Africa Focus Group est "dirigé par des Africains et constitue un effort collaboratif de lutte contre le terrorisme dirigé par des civils" qui s'appuie sur les expériences de la Coalition anti-Daech en Irak et en Syrie et les adapte pour contrer des groupes spécifiques de l'EI et d'autres organisations terroristes affiliées dans la région, rappelle le communiqué.