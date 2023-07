Lunettes non-médicales: Quel impact sur la santé des yeux ?

La réponse de l’ ophtalmologue, Dr Hatim Souktani

24/07/2023

L’œil, cet organe précieux, subit durant la période estivale des agressions de part et d’autres, mais surtout du soleil et de la canicule. L’ophtalmologue, Dr Hatim Souktani, revient dans une interview accordée à la MAP sur la santé des yeux notamment les dangers du port des lunettes non-médicales.



Question : Est-ce nécessaire de porter des lunettes de soleil durant l’été ou toute autre période ?



Réponse : Les lunettes solaires médicales avec traitement anti rayons ultraviolets sont d'un apport bénéfique pour les yeux aussi bien en été qu'aux autres saisons, puisque le Maroc est un pays réputé être ensoleillé tout au long de l'année et même dans les régions où il neige. C'est-à-dire dans les régions montagneuses, les lunettes solaires sont indispensables afin de protéger les yeux contre les UV.



Le port est indispensable aussi bien pour les personnes saines que pour les personnes présentant des maladies oculaires chroniques ou aiguës. Pour ces dernières, le port de ce type de lunettes accélère le processus de guérison, de cicatrisation et de rémission. Pour certains professionnels exposés, notamment les agriculteurs, les ouvriers de chantier, les gendarmes, les policiers, le non port de lunettes solaires et casquette peut à la longue provoquer des irritations conjonctivales, des ptérygions et une cataracte précoce. Les lunettes solaires peuvent servir également de barrière contre l'intrusion de corps étrangers à l'occasion de tempêtes de sable par exemple et contre le vent et le froid matinal qui irritent les yeux et provoquent des larmoiements.



Q : La vente de lunettes de soleil contrefaites foisonne notamment sur Internet. Quels sont les dangers des lunettes de soleil contrefaites ?



R : Les lunettes solaires contrefaites sont très dangereuses dans la mesure où il n’y a pas de traitement anti rayons ultraviolets, donnant ainsi une fausse sécurité et provoquant une dilatation de la pupille appelée mydriase provoquant de graves brûlures rétiniennes équivalentes à celles rencontrées chez les soudeurs non protégés contre l'arc ou la flamme de soudage.



Elles peuvent également provoquer des lésions de la cornée sous formes de kératites carabinées sans oublier l'inconfort visuel persistant malgré le port soi-disant de lunettes de marque authentique. Il faut dire que nous sommes devant un commerce juteux de ce type de lunettes de marque à bon prix, accessibles aux petites bourses et exposées en dehors des magasins d'optique agréés. Ils sont étalés dans les souks populaires et les coins de rues portant le nom de marques connues mais sans références ni de cartes de garanties et bien-sûr sans facture. Le consommateur n'est à aucun moment protégé, ni sur le plan légal ni sur le plan médical. Il est victime de sa propre volonté à acheter des lunettes bon marché, loin des vendeurs agréés, et sans prescription médicale.



Q : Les lunettes de soleil avec correction ne sont-elles pas aussi dangereuses ?



R : Cette prescription médicale permet un examen ophtalmologique complet qui pourra déceler des troubles expliquant l'inconfort visuel et la gène ayant amené la personne à opter pour le recours aux lunettes solaires. En effet, le port de celles-ci peut cacher un astigmatisme latent et une photophobie due à un kératocône, tous deux nécessitant un diagnostic et un traitement précoces. Dans un grand nombre de cas, il est indispensable d'ajouter les mesures réfractives (myopie, hypermétropie, astigmatisme) aux lunettes, soit d'une façon séparée, soit intégrées aux verres solaires, optimisant ainsi le confort et la fonction visuelle.



Q : Les enfants doivent-ils utiliser des lunettes de soleil ?



R : Cette fonction visuelle est primordiale et plus spécialement chez les enfants, puisque la non prise en considération d'une correction adaptée peut occasionner des paresses handicapantes pour les enfants, appelées amblyopie, d'autant plus qu'il existe des types de kérato-conjonctivites allergiques dites printanières qui imposent le port de lunettes solaires et de casquettes afin d'en atténuer la symptomatologie et en réduire les complications en sus du traitement anti-allergique.



Q : Enfin, des conseils pour bien prendre soin de ses yeux pendant la période estivale ?



R : Il faut profiter des vacances pour visiter son ophtalmologiste, qui après un examen complet, il vous conseillera d'une façon personnalisée de prendre les mesures préventives adaptées à vos activités quotidiennes en vous prescrivant éventuellement des lunettes solaires adaptées et en vous orientant vers les opticiens agréés. En général, le port de celles-ci et éviter une exposition prolongée et injustifiée aux rayons de soleils au milieu de la journée, ainsi que la vérification de l'authenticité des lunettes solaires et leur innocuité sont des mesures vivement recommandées.



Propos recueillis par Fadwa El Ghazi (MAP)