Luke Perry sera honoré de son étoile à titre posthume

16/03/2019

Le 4 mars, Luke Perry nous quittait tragiquement à l'âge de 52 ans. Le comédien, qui a marqué toute une génération grâce à son rôle de Dylan dans la mythique série "Beverly Hills 90210", n'a hélas pas survécu à son accident vasculaire cérébrale qui l'a conduit aux urgences le 27 février dernier. Selon ses médecins, son cerveau ne s'est pas remis du traumatisme provoqué par l'AVC et les dégâts étaient déjà trop importants.

Cette disparition a suscité une importante vague d'émotion, aussi bien autour de ses partenaires de la série comme Jason Priestley, Ian Ziering ou Shannen Doherty qui n'ont pas manqué de lui rendre un vibrant hommage, que d'autres acteurs hollywoodiens également marqués par le drame. Luke Perry s'était récemment illustré devant les caméras de Quentin Tarantino dans son prochain film "Once Upon a Time in Hollywood" avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt.

C'est donc tout naturellement que l'artiste également présent dans la série "Riverdale" aura droit à son étoile sur le célèbre Walk of Fame, sur Hollywood Boulevard. Malheureusement, selon les informations du site américain TMZ, cet hommage posthume ne va pas pouvoir se faire dans l'immédiat. Il va même falloir attendre cinq ans pour que Luke Perry soit immortalisé sur le célèbre boulevard. La Chambre de commerce d’Hollywood explique en effet que le processus est "un peu plus compliqué" compte tenu de la soudaine disparition de l'acteur. Dans le cas d'une célébrité décédée, la famille doit valider la démarche. Et le processus est plus lent car parmi toutes les personnalités qui rejoignent le boulevard chaque année, une seule décédée est validée par le comité. Le site précise ainsi que Luke Perry ne pourra pas décrocher son étoile avant le 4 mars 2024.