Luka Doncic, depuis longtemps "Magic"

04/02/2025

Son arrivée surprise chez les Lakers de LeBron James marque une nouvelle étape pour Doncic dont la carrière s'est construite à toute allure après avoir été drafté en 2018, à 19 ans



De champion d'Europe à 18 ans à star incontestable de la NBA, le Slovène Luka Doncic, prodige depuis l'enfance de la balle orange, a déjà vécu à seulement 25 ans plus d'une vie, dont la nouvelle va débuter chez les Lakers.



Après six saisons passées à Dallas, qui récupère le pivot de Los Angeles Anthony Davis, Luka "Magic" s'en va, quelques mois après avoir été l'un des artisans du parcours des "Mavs" jusqu'en finale de NBA. Il avait terminé les play-offs avec 28,9 points de moyenne, pour 9,5 rebonds et 8,1 passes.



Son arrivée surprise chez les Lakers de LeBron James marque une nouvelle étape pour Doncic dont la carrière s'est construite à toute allure après avoir été drafté en 2018, à 19 ans.

A cet âge, le natif de Ljubljana, fils de l'ancien basketteur slovène Sasa Doncic, est alors déjà une vedette en Europe et au Real Madrid.



Luka Doncic n'a que 12 ans lorsqu'il débarque chez les "Merengue", où il s'impose en pro à peine quatre ans plus tard. Il y remportera trois titres de champion d'Espagne, puis l'Euroligue en 2018, dont il devient MVP à 19 ans.



"Je ne serais pas en NBA si je n'étais pas passé par le Real Madrid. C'est là que j'ai tout appris: à parler, à étudier, à jouer au basket", avait déclaré l'intéressé à l'occasion d'un match amical entre le Real et Dallas en 2023 en Espagne. "C'est l'un des meilleurs ambassadeurs du Real Madrid aux Etats-Unis et dans le monde entier, c'est une légende à Madrid", avait souligné un autre géant, l'Espagnol Rudy Fernandez.



Déjà international, champion d'Europe avec la Slovénie en 2017, Doncic se retrouve propulsé en NBA en 2018, drafté en troisième position avant d'être échangé par Atlanta.

Les "Mavs" ne le regretteront pas puisqu'il est élu rookie de la saison 2018-2019, au terme de laquelle il termine avec 21,2 points de moyenne (7,8 rebonds, 6 passes). Avant ses 21 ans, il comptait déjà 21 triple-doubles (dix unités ou plus dans au moins trois catégories de statistiques), surpassant largement de grands noms de son sport, Magic Johnson et LeBron James.

A cet âge-là encore, il devient le plus jeune joueur européen à débuter un All-Star Game, qu'il a joué à cinq reprises désormais.



"Ce qu'il fait sur un terrain, personne d'autre ne peut le faire. Sa faculté de prendre des tirs, d'en créer, de trouver des coéquipiers démarqués (...) Le plan de jeu, c'est lui", dit son entraîneur Jason Kidd, en janvier 2024 à l'issue d'une rencontre contre Atlanta.

Doncic venait alors d'inscrire 73 points, devenant le quatrième joueur avec la plus haute marque dans une rencontre de NBA.



Sans être réputé pour ses qualités athlétiques (1,98 m, 104 kg), Luka Doncic a compensé avec son adresse, ses feintes, et sa compréhension du jeu. Sur le parquet il se veut par ailleurs chambreur et parfois capable de signes de frustration. De la frustration, le héros slovène en a aussi connu en équipe nationale. Depuis le titre européen en 2017, il n'a pas encore retrouvé le chemin des podiums.



Il n'était pas passé loin, en 2021 à Tokyo. Mais la perspective d'une finale olympique avait été balayée d'un contre héroïque au buzzer de Nicolas Batum sur Kremem Prepelic (victoire des Bleus 90-89).

"C'était nos premiers Jeux olympiques et nous avons fini quatrièmes, la pire place possible", avait admis Doncic.