Luis Rubiales : Peu de pays de par le monde disposent d'installations sportives comme celles du Maroc

18/02/2019 Libé

Le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a souligné la qualité des installations sportives du Maroc, ainsi que les efforts déployés par le Royaume pour les développer.

"Peu de pays de par le monde disposent d'installations sportives comme celles du Maroc", a dit M. Rubiales dans un entretien publié vendredi par le journal sportif espagnol Marca, qualifiant d'"énormes" les efforts déployés par le Royaume pour moderniser ses infrastructures sportives.

Selon lui, le Maroc est un pays qui a "beaucoup amélioré" ses installations sportives et qui vit le football comme une "grande passion", soulignant qu'il a pu constater cela de près lors de son séjour dans le Royaume à l'occasion de la Super-coupe d'Espagne, disputée l'été dernier à Tanger.

M. Rubiales a mis en avant, dans le même sens, les efforts déployés par les autorités marocaines et la FRMF pour doter le Royaume d'infrastructures de premier plan, notant que peu de pays de par le monde disposent actuellement de telles infrastructures.

Depuis la Super-coupe d'Espagne que le Maroc a abritée l'été dernier, les liens entre les Fédérations royales marocaine et espagnole de football se sont renforcés, note Marca.

Le quotidien sportif relève, à cet égard, que l'Espagne pourrait présenter une candidature à l'organisation de la Coupe du monde, avec le "Maroc comme compagnon de voyage".