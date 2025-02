Luis Rubiale. L'ex-grand patron du football espagnol tombé de son trône

02/02/2025

"Rubi", comme l'appellent ses amis, sera jugé à partir de lundi près de Madrid pour agression sexuelle et coercition à l'encontre de la joueuse internationale Jenni Hermoso

Ancien patron tout-puissant du football espagnol, Luis Rubiales a connu la gloire, puis le scandale, avec l'affaire du baiser imposé à l'internationale Jenni Hermoso, qui a précipité sa chute après une carrière marquée, déjà, par des polémiques et des controverses."Rubi", comme l'appellent ses amis, sera jugé à partir de lundi près de Madrid pour agression sexuelle et coercition à l'encontre de la joueuse. Le parquet, qui en Espagne présente ses réquisitions avant le procès, a réclamé deux ans et demi de prison à son encontre.L'ancien joueur de 47 ans, arrivé à la présidence de la Fédération espagnole de football (RFEF) en mai 2018, a vu sa carrière prendre fin brutalement dans la foulée de la victoire de l'Espagne en finale du Mondial féminin à Sydney, le 20 août 2023.Ce soir-là, devant les caméras du monde entier, il avait pris à deux mains la tête de l'attaquante de la "Roja" Jennifer Hermoso, avant de l'embrasser par surprise sur la bouche: un acte qualifié de "spontané" par l'intéressé, mais de "déplacé" et "sexiste" par la joueuse, soulignant son absence de consentement.Face à l'indignation suscitée par ce geste, l'ex-homme fort du football espagnol avait fini par démissionner en septembre 2023, deux semaines après les faits, mettant un terme à 30 ans de carrière dans le monde du football.Né en 1977 à Las Palmas, dans l'archipel des Canaries, Luis Rubiales a grandi dans la ville andalouse de Motril (sud), où il a débuté sa formation de joueur à l'âge de 14 ans, avant d'évoluer dans des clubs espagnols de niveau inférieur, puis au club écossais d'Hamilton Academical en 2009.Patron du syndicat des joueurs (AFE) de 2010 à 2017, il a mené deux grèves (en 2011 et 2015) à l'origine de deux avancées: la création d'un fonds de garantie salariale pour couvrir les impayés et le versement à l'AFE d'un pourcentage sur les droits de télévision par La Liga (la ligue des clubs professionnels).C'est de cette époque que datent ses premiers affrontements avec le président de La Liga, Javier Tebas, qui ont continué après son accession à la tête de la fédération en 2018. A l'époque, M. Tebas avait jugé qu'il n'était "pas qualifié pour être président", sans parvenir à empêcher son élection.Cette rivalité de longue date avait poussé le président de La Liga à mener la charge après le scandale du baiser forcé: de la part de Luis Rubiales, "les gestes misogynes, le langage grossier, le désastre protocolaire et les insultes (...) ne sont pas surprenants", avait-il déclaré.Une opinion partagée par la présidente de la Ligue de football féminin, Beatriz Álvarez, qui avait dénoncé "son attitude arrogante et ses gestes agressifs", ainsi que "son comportement impulsif et grossier" vis-à-vis de ses interlocuteurs.Connu pour son franc-parler et ses coups de gueule, Luis Rubiales, divorcé et père de trois filles, a vite imposé son style à la tête de la RFEF, au sein de laquelle la gestion de ce diplômé en droit a été marquée par des scandales et des tensions constantes avec les clubs professionnels.Sa décision, peu après sa prise de fonctions, de limoger le sélectionneur de la "Roja" Julen Lopetegui, à deux jours seulement du début du Mondial de 2018, avait donné un aperçu de la fermeté avec laquelle il comptait diriger la fédération, à la présidence de laquelle il a été réélu en 2020.L'une des principales réformes de son mandat a été le très lucratif changement de format de la Supercoupe d'Espagne, transformée en tournoi quadrangulaire se déroulant en Arabie saoudite. Un choix éclaboussé par une polémique - et l'ouverture d'une enquête - autour de paiements présumés à Kosmos, l'entreprise de l'ex-joueur du Barça Gerard Piqué.Mais Luis Rubiales a aussi triplé le budget du football féminin et amélioré les finances des petits clubs. "Il a fait entrer une institution du 19e siècle dans le 21e siècle", avait déclaré à son propos Oscar Fle, président de la fédération aragonaise, en 2022.Depuis qu'il est tombé en disgrâce, Rubiales vit discrètement à Grenade, en Andalousie, où il est "un voisin comme les autres", selon les médias espagnols.