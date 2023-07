Luis Enrique et le chantier de l'attaque sans Mbappé

28/07/2023

Le vide laissé en attaque par Kylian Mbappé complique encore la tâche du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, qui poursuit son immense chantier contre le Cerezo Osaka, ce vendredi en match de préparation au Japon.

Le pâlichon nul vierge au premier match de la tournée contre Al-Nassr et Cristiano Ronaldo (0-0), mardi à Osaka, a mis en lumière la friche qu'est le secteur offensif.



Impossible de savoir ce que pense le technicien espagnol de la punition de Mbappé, car le club le tient éloigné des journalistes français présents au Japon de peur de déclencher une nouvelle polémique, quoiqu'il dise, tant le sujet est sensible...



Il reste que l'ancien sélectionneur de l'Espagne avait signé dans un PSG où l'attaque était menée par un candidat au Ballon d'Or et voilà que sa meilleure carte doit rester dans la pioche, Mbappé étant en conflit avec son club.



Le PSG l'ayant mis sur la liste des transferts, le club saoudien d'Al-Hilal, le grand rival d'Al-Nassr, a même fait une offre de 300 millions d'euros au club de la capitale, refusée par Mbappé.

Des clubs européens ont aussi approché le PSG comme le Real Madrid, Manchester United, Chelsea, le FC Barcelone ou Tottenham, certains avec des joueurs pour Paris dans la balance.



Mais "Kyky" a toujours préféré le Real Madrid et n'est surtout pas obligé d'accepter un transfert cet été. Le conflit peut donc s'éterniser. Est-ce qu'au 1er septembre, à la fin du mercato, le PSG maintiendra à l'écart du groupe un des meilleurs joueurs du monde?



"Bien sûr qu'il manque à l'équipe", estime l'ancien attaquant du club Patrick Mboma, qui a joué au Japon et a animé jeudi une séance de la PSG Academy sur les pelouses du complexe J-Green, sur les rives de la baie d'Osaka.



L'ex-attaquant du Cameroun, proche de Wilfried, père de Kylian Mbappé, "espère qu'on va trouver vite une issue car c'est un joueur qu'on a envie de voir".

Comme Luis Enrique, le public nippon, avec pas mal de maillots floqués Mbappé, est privé du meilleur buteur de l'histoire des finales de Coupe du monde (4 buts).



Contre Al-Nassr, les supporters ont espéré vainement Neymar, ménagé, et ont vu à la place des jeunes joueurs, Ilyes Housni et Ismaël Gharbi, prometteurs mais encore tendres, Marco Asensio, pas très à l'aise en pointe, et Carlos Soler, décevant.

Seul le jeune Noha Lemina a fait frissonner le stade Nagai.



"C'est le premier match, c'est la période de préparation", tempère Mboma. Quant à Asensio, "on sait que ce n'est pas son rôle, j'ai vu à l'entraînement comment Luis Enrique l'utilise dans son jeu de possession".



Attaquant de pointe, "c'est un rôle nouveau" pour l'ex-Madrilène. "Mais il va falloir trouver vite, si jamais il devient une solution pour le long terme", poursuit le Camerounais.

"Il y a un nouveau coach, de nouveaux joueurs, il faut du temps pour assimiler son système", plaide également Danilo à propos de la timidité du jeu offensif contre l'équipe de Cristiano Ronaldo.

"Il n'y a pas eu de buts mais c'était une bonne préparation, nous ne sommes pas à 100%", poursuit le Portugais, capitaine contre Al-Nassr.



Pour Vitinha, "il y a beaucoup à améliorer encore, le plus important est de comprendre les idées de jeu de Luis Enrique et d'arriver à notre meilleur état de forme à la reprise du championnat", le 12 août contre Lorient pour la 1re journée de Ligue 1.



L'Espagnol prône sans surprise "du jeu offensif, la possession", expose "Viti". "Il y a d'autres idées plus complexes, plus spécifiques, mais je ne vais pas en parler ici", a expliqué le milieu relayeur dont le coach, confronté à un chantier pharaonique, demeure jaloux de ses secrets.