Luis Enrique contre Arteta : Le mentor contre le disciple

29/04/2025

Attention, duel fratricide! Luis Enrique, à la tête du PSG, vient défier ce mardi Arsenal et son entraîneur Mikel Arteta, qu'il a pris sous son aile lors de leurs années communes au Barça, une amitié lointaine qui refait surface à l'occasion des demi-finales de Ligue des champions.



"Je suis un très grand fan de Luis Enrique depuis plusieurs années, c'est un entraîneur incroyable. Ce qu'il a construit avec cette équipe, c'est vraiment spécial. Leur régularité, leur manière de jouer, ce sera vraiment très difficile pour nous", a déclaré Arteta au micro de Canal+ après avoir pris connaissance des retrouvailles à venir.



Luis Enrique (54 ans) était une star du FC Barcelone lorsque Arteta (43 ans) a commencé sa carrière de joueur, une période qui a eu un rôle majeur dans sa seconde carrière, celle d'entraîneur.



"Il était d'un grand soutien pour les jeunes joueurs, c'était de loin l'un des personnages les plus importants. J'ai de très bons souvenirs de lui", a récemment expliqué l'entraîneur d'Arsenal, propulsé en décembre 2019 sur le banc des Gunners, sa première expérience comme N.1.



Luis Enrique arrive à laisser "son empreinte partout où il est passé", a complimenté Arteta. "On peut sentir que c'est son équipe à la façon dont ses joueurs se comportent, à la façon dont ils veulent attaquer et dominer les matches".



La remarque pourrait aussi concerner Arteta lui-même. L'ancien milieu défensif avait hérité à son arrivée d'une équipe sans identité de jeu claire, ni grande force de caractère, et il a su doter le groupe actuel de ces deux qualités.

Le PSG de Luis Enrique en a d'ailleurs été le premier témoin, cette saison, quand il s'est incliné 2-0 à Londres début octobre durant la phase de ligue.



Mais depuis, le club français s'est considérablement amélioré, à l'image notamment de l'attaquant français Ousmane Dembélé, qui n'est plus le même depuis sa sanction en octobre qui l'a privé de voyage à l'Emirates Stadium.



"J'admire son honnêteté. Il vous regarde dans les yeux et vous dit ce qu'il pense. En fin de compte, les joueurs apprécient cela", a commenté Arteta à propos de son mentor.



"C'est une personnalité incroyable, un caractère énorme, une énergie énorme. J'ai appris beaucoup de choses à son contact. Pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde et quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. J'ai le plus grand respect pour sa personne et sa façon de travailler".



Le sentiment est réciproque, comme en témoigne Luis Enrique: "Il est l'un des meilleurs entraîneurs du moment. Il a changé le destin d'Arsenal, qui est passé d'une période sans victoire à l'une des meilleures équipes du monde, qui se bat pour les titres".



Les deux anciens coéquipiers partageront certainement un moment d'intimité après le match, mais ils mettront cette amitié de côté mardi pour se concentrer sur l'objectif d'offrir enfin à leurs clubs la victoire en Ligue des champions.



Arsenal n'a jamais remporté la compétition, s'inclinant en finale en 2006 face au FC Barcelone, tandis que le PSG a une histoire récente torturée, battu par le Bayern Munich lors de sa seule finale en 2020.



En décrochant le trophée européen, Arteta deviendrait immortel dans le nord de Londres et dissiperait toutes les interrogations sur sa capacité à remporter des trophées majeurs, tout comme le PSG qui rêve de remporter la compétition depuis son rachat par le Qatar en 2011.