Lucia Dos Passos : L’Afrique doit transformer ses défis en opportunités pour mieux servir les peuples du continent

22/03/2024

L’Afrique doit transformer les différents défis auxquels elle est confrontée en opportunités pour stimuler le développement économique et mieux servir les peuples du continent, a indiqué vendredi à Johannesburg, en Afrique du Sud, la présidente par intérim du Parlement panafricain (PAP), Lucia Dos Passos.



Le rôle du PAP consiste à «favoriser l'unité entre les nations africaines par le dialogue et la coopération, en répondant aux défis communs tels que la croissance économique et la stabilité politique», a déclaré Mme Dos Passos à l’ouverture de la Session extraordinaire de l'institution législative africaine, en présence de plusieurs délégations parlementaires, dont celle du Maroc.



Elle a ajouté que le Parlement panafricain a pour objectif d'assurer la pleine participation des peuples africains et de leur diaspora au développement et à l'intégration économique du continent.



«Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés, le PAP a réalisé des progrès significatifs dans la promotion de la paix, de l’unité et du développement en Afrique, ce qui en fait une force déterminante et un moteur de changements positifs sur le continent», a-t-elle poursuivi.



De même, Mme Dos Passos a noté qu’en matière de paix et de sécurité, le PAP s'est efforcé de prévenir les conflits, de soutenir les efforts de maintien de la paix et de promouvoir le développement durable.



Soulignant la nécessité de surmonter les divergences pour oeuvrer au renforcement des structures du PAP, elle a noté que les afro-députés sont dotés d’une mission noble qui consiste à ériger une Afrique prospère et unie et tracer la trajectoire de développement pour les générations futures.



Par ailleurs, la responsable a appelé les parlementaires à déployer leurs efforts afin de permettre au PAP de jouer pleinement son rôle, notamment à travers la promotion de la ratification du protocole à l’Acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain, adopté en 2014 à Malabo (Guinée équatoriale).



L'ordre du jour de cette session extraordinaire, qui se poursuivre jusqu’au 27 mars courant, est principalement consacré à l'élection des postes vacants au sein du Bureau du PAP, à savoir le président, le premier vice-Président et le quatrième vice-président du Bureau.



Le Parlement marocain est représenté à cette session par Hanaa Benkhair de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), Laila Dahi du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khadija Arouhal du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Aydi Youssef de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) et Abdessamad Haiker du Parti Justice et développement (PJD).



Le Parlement panafricain est une Assemblée consultative qui regroupe les députés des pays membres de l’Union africaine. Il a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.



Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.