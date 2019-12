Löw : L’Allemagne doit encore progresser

24/12/2019 Libé

"Il faut être réaliste, notre équipe doit encore progresser".JoachimLöw, le sélectionneur allemand, estime que la Mannschaft, qui affrontera la France et le Portugal dès la phase de poules, ne sera pas l'un des favoris de l'Euro-2020 en juin/juillet. "Notre développement, individuel et collectif, n'est pas encore arrivé à son terme, nous avons encore besoin de temps. (...)Il ne faut pas oublier qu'il y a des équipes qui jouent ensemble depuis plus longtemps et qui ont donc un temps d'avance sur nous: notamment la France, les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Italie", dit le coach de 59 ans, en poste depuis 2006, dans une interview accordée à l'agence sportive SID, filiale de l'AFP, et diffusée lundi. "Il a fallu plusieurs étapes, y compris des revers, pour que l'équipe de 2014 soit mûre pour le titre" mondial au Brésil, rappelle Löw. "Je crois que l'équipe (actuelle) a de bonnes bases et beaucoup de qualités, et qu'elle pourra à l'avenir viser un titre. Mais à l'Euro-2020, nous ne ferons pas encore partie des grands favoris". En 2019, l'Allemagne s'est qualifiée sans trembler pour l'Euro, avec sept victoires et une seule défaite, à domicile contre les Pays-Bas, dans la phase éliminatoire. Globalement satisfait de sa jeune troupe, Löw déplore cependant que les très nombreuses blessures ne lui aient pas permis de mettre en place une ossature pour le tournoi continental: "Il nous a manqué cette année de la continuité et de la constance. (...) Toute équipe qui veut gagner un grand titre a besoin d'automatismes, et là, nous sommes un peu en retard". La Mannschaft, tombée dans le "groupe de la mort" avec les champions du monde et d'Europe en titre, ainsi qu'une équipe à désigner lors des barrages de mars, aura l'avantage d'évoluer à domicile à Munich au premier tour: "Je sens l'impatience, assure Löw, c'est un groupe qui va demander à chaque équipe d'aller au-delà de ses limites pour se qualifier. (...) Ce sont des matches que les fans de football veulent voir"