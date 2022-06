Lourde défaite du Onze national à Cincinnati

03/06/2022

L'équipe américaine de football a pris le meilleur mercredi à Cincinnati sur la sélection marocaine, par 3 buts à 0, lors d’un match amical entrant dans le cadre des préparatifs des deux formations au prochain Mondial au Qatar.

Les trois buts des Stars and Stripes ont été inscrits par Brenden Aaronson (27è), Tim Weah (32è) et Haji Wright (64è), alors que les Lions de l’Atlas ont manqué l’occasion de réduire la marque sur un penalty raté par Salim Amallah.

Les coéquipiers de Weah, qui ont produit un jeu plaisant en faisant preuve de cohésion et de consistance, ont, à leur tour, raté de nombreuses occasions nettes par précipitation ou en raison des parades de Yassine Bounou.

Avec cette large victoire, Team USA obtient sa revanche sur les Lions de l’Atlas, pourtant soutenus tout au long du match par un public nombreux venu des différents Etats américains et du Canada.

Le Onze national avait remporté les trois précédents duels, également disputés en amical.

La rencontre de ce mercredi, disputée devant 19.500 supporters, sert de "vrai test" pour coach Vahid Halilhodzic et ses poulains à quelques mois du rendez-vous footballistique planétaire.

Les coéquipiers du capitaine Romain Saïss vont devoir disputer auparavant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023, respectivement face à l’Afrique du Sud, le 9 juin à Rabat, et le Liberia, le 13 juin à Casablanca.





Assemblées

De la LNFD…



La Ligue nationale de football diversifié (LNFD) a tenu mardi son Assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle au titre de la saison sportive 2020-2021 au Complexe Mohammed VI de football.

A l'ouverture des travaux de cette AGO, le président de la LNFD, Taha Mansouri, a mis en avant les réalisations de la LNFD depuis sa création le 1er décembre 2019, relevant que sa mise en place s’inscrit dans le cadre des réformes entreprises par la FRMF en vue de mettre à niveau le football sur le plan de la gestion, du management et de la bonne gouvernance en plus du développement de la pratique.

A l’issue de cette AGO, le rapport moral de la LNFD a été approuvé à l’unanimité, alors que le rapport financier a été rejeté par un seul membre.



…Et de la LNFF

La Ligue nationale de football féminin (LNFF) a tenu mardi une Assemblée générale ordinaire (AGO) au Complexe Mohammed VI de Football.

A l'ouverture des travaux de cette AGO, la présidente de la LNFF, Khadija Ila, a souligné que le bilan de la saison 2020-2021 a été positif aussi bien au niveau national que régional.

La saison écoulée, a estimé la présidente de la LNFF, a été exceptionnelle avec le lancement de la première édition du Championnat national de football féminin professionnel, grâce à l’appui du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, qui a assuré à la LNFF les moyens logistiques et financiers nécessaires.

La LNFF a misé depuis sa fondation sur l’élargissement de la base des pratiquantes au niveau local et régional, ce qui justifie le contrat-objectifs paraphé par la LNFF et la FRMF, la DTN et les Ligues régionales, a-t-elle ajouté.

A l’issue de cette AGO, les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité des membres présents.