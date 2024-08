Loukkos: Production sucrière "importante" durant la campagne actuelle

05/08/2024

Le bassin du Loukkos a obtenu des résultats "tangibles et importants" en matière de production sucrière au cours de la campagne agricole actuelle, qui touche à sa fin, indique la Direction régionale de l’agriculture à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Les résultats obtenus se manifestent particulièrement aux niveaux du rendement, des indicateurs industriels et des revenus, malgré un manque de précipitations et un déficit hydrique conséquent, précise la Direction régionale dans un communiqué.



S’agissant de la la betterave sucrière, la superficie récoltée a atteint 3.000 hectares, avec un rendement moyen record de 60 tonnes par hectare et un rendement maximum de 99 tonnes par hectare, enregistré pour la première fois dans le périmètre irrigué du Loukkos au cours des dernières années, explique la même source, ajoutant que la teneur en sucre moyenne enregistrée a atteint les 19,4%, soit une augmentation de 8% par rapport à la saison précédente.



Ces réalisations ont entraîné une augmentation significative des revenus des agriculteurs, estimée à 38.000 dirhams par hectare, soit une hausse de 35% par rapport à la campagne précédente, relève le communiqué.



Par ailleurs, rapporte la MAP, la campagne de cette année a été marquée par la mise en place d'un plan de relance de la canne à sucre, dans le cadre d'un partenariat entre l'Etat et la Fédération interprofessionnelle du sucre, qui a engendré une augmentation de 12% de la production par rapport à l’année précédente, avec près de 179.000 tonnes récoltées sur une superficie de 2.208 hectares.



Ces rendements "exceptionnels" ont été enregistrés, avec une moyenne de 81 tonnes par hectare, soit une augmentation de 20% par rapport à la saison précédente, note la direction, ajoutant que de nombreuses exploitations de la région de Ksar El Kébir ont même atteint des rendements de plus de 160 tonnes par hectare, rivalisant ainsi avec les grands producteurs mondiaux comme le Brésil en termes de productivité.



Par ailleurs, la direction a affirmé que les opérations de récolte de la betterave sucrière et de la canne à sucre se sont déroulées dans les meilleures conditions, avec une organisation irréprochable et l'implication de tous les intervenants, notant que la betterave sucrière a été traitée à l'unité industrielle Sunabel à Ksar El Kébir pendant 63 jours, tandis que la canne à sucre a été traitée à l'unité industrielle Surac à Mechra Bel Ksiri.



Selon le communiqué, ces réalisations sont le résultat des efforts conjoints des producteurs et de tous les acteurs du secteur, notamment grâce à un suivi constant de la réussite de la campagne agricole sucrière par la commission technique régionale, qui veille à l'accompagnement technique des producteurs de plantes sucrières, au développement de la recherche et de la numérisation, à la généralisation des semences et des plants de haute qualité génétique, et à la fourniture des intrants de production en temps voulu.



Par ailleurs, l'Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos a veillé à fournir de l'eau pour l’irrigation en quantité et en qualité suffisantes, en tenant compte des contraintes et des conditions climatiques, notamment le manque de précipitations et le déficit hydrique des barrages.