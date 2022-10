Lopetegui limogé par le FC Séville

07/10/2022

L'entraîneur du Séville FC, Julen Lopetegui, a été limogé, mercredi soir, de son poste après une nouvelle défaite 4-1 à domicile contre le Borussia Dortmund, en Ligue des champions d'Europe de football.



"Le Séville FC a licencié Julen Lopetegui en tant qu'entraîneur de l'équipe première après le match de mercredi contre le Borussia Dortmund", écrit le club andalou dans un communiqué diffusé quelques minutes après le coup de sifflet final.



"Lopetegui clôt une période de succès avec trois magnifiques campagnes dans lesquelles les objectifs ont été plus qu'atteints et une quatrième saison dans laquelle, cependant, les résultats n'ont pas suivi, le Séville FC ne prenant que cinq points sur une possibilité de 21 en Liga", ajoute le club, soulignant "le professionnalisme et le bon travail de l'entraîneur basque".



Son avenir était déjà en suspens avant cette nouvelle déconvenue. Mais certains supporters l'ont toutefois applaudi au stade Ramon Sanchez-Pizjuan, estimant la direction du club davantage responsable de la mauvaise passe du club.



En Ligue des champions, Séville est 3e du groupe G, avec un point seulement et deux défaites; en championnat, le club a sombré à la 17e place de la Liga après une série de mauvais résultats. Une défaite 2-0 à domicile contre l'Atletico Madrid, samedi dernier, avait pratiquement déjà scellé le sort de Lopetegui.



Le nom de l'Argentin Jorge Sampaoli circule comme possible remplaçant. Il a déjà connu le banc de Séville lors de la saison 2016/2017, avant de prendre en charge l'équipe nationale argentine, la menant à la Coupe du monde en Russie en 2018. Il est libre depuis son départ de l'Olympique de Marseille en juillet.



Lopetegui, 56 ans, ancien sélectionneur de l'Espagne, était arrivé à Séville en 2019 après quelques mois à la tête du Real Madrid en 2018. Il a notamment mené le club au titre en Ligue Europa dès sa première saison.



Il disputait ce mercredi son 170e match toutes compétitions confondues avec le club andalou. Cela fait de lui le cinquième entraîneur ayant disputé le plus de matchs officiels dans l'histoire du club, après Joaquín Caparrós, Unai Emery, Manolo Cardo et Ramón Encinas.

Son bilan est de 89 victoires, 45 nuls et 36 défaites, selon les données fournies par Séville pour accompagner le texte d'adieu à son désormais ex-entraîneur.



Ce licenciement n'est pas une surprise pour Lopetegui. Mardi en conférence de presse d'avant-match, il avait déclaré: "Je ne vais pas changer mon discours ou mon attitude, je resterai fidèle à ce que j'ai accompli et je dois être à la hauteur de nos supporters et de notre club. Je vais donner le meilleur de moi-même. C'est ce que j'ai fait pendant 169 matches et ce que je ferai demain (mercredi, NDLR)".



Et mercredi, il a annoncé son départ à la télévision espagnole, avant même l'arrivée du communiqué du club.



"Je suis reconnaissant à l'ensemble de Séville, à ses fans, aux joueurs qui m'ont offert trois saisons merveilleuses", a-t-il déclaré à Movistar. "(Je ressens) de la tristesse et de la douleur de quitter une équipe que j'aime beaucoup et qui restera, sans aucun doute, dans mon coeur."