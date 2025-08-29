Londres écarte les responsables gouvernementaux israéliens d'un salon de l'armement

29/08/2025

Les responsables gouvernementaux israéliens ne seront pas invités au salon de l'armement DSEi de Londres, qui se tient début septembre, a indiqué vendredi le gouvernement britannique, dans un contexte de détérioration des relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et Israël au sujet du conflit à Gaza.



"La décision du gouvernement israélien d'intensifier son opération militaire à Gaza est erronée. Par conséquent, nous pouvons confirmer qu'aucune délégation gouvernementale israélienne ne sera invitée à participer au DSEI UK 2025", a indiqué un porte-parole du ministère de la Défense dans une déclaration transmise à l'AFP.



"Ces restrictions constituent un acte délibéré et regrettable de discrimination", a immédiatement réagi dans un communiqué le ministère israélien de la Défense, qui ajoute qu’Israël ne participera pas à ce salon.

En revanche, les entreprises israéliennes "qui choisissent de participer recevront le soutien total du ministère", a-t-il ajouté.



Les relations entre le Royaume-Uni et Israël se sont tendues ces dernières semaines après l'annonce par le Premier ministre, Keir Starmer, de son intention de reconnaître un Etat palestinien en septembre.



"Une solution diplomatique doit être trouvée pour mettre fin à cette guerre dès maintenant, avec un cessez-le-feu immédiat, le retour des otages et une augmentation de l'aide humanitaire à la population de Gaza", a insisté vendredi le gouvernement britannique.

La présence israélienne est dénoncée par plusieurs organisations qui prévoient de manifester à l'ouverture du salon, qui se tient du 9 au 12 septembre.



L'ONG Campaign against arm trade (CAAT) a ainsi pointé en début de semaine "la présence d'un pavillon israélien, aux côtés de nombreuses entreprises de défense israéliennes, britanniques et internationales", les accusant de "complicité".



Le salon international de l'aéronautique du Bourget, qui s'est déroulé en juin près de Paris, en France, avait lui aussi été marqué par une polémique sur la présence d'industriels de l'armement israéliens.



Plusieurs stands israéliens exposant des "armes offensives" ont vu leur accès condamné sur décision du gouvernement français au nom de la situation "moralement inacceptable" à Gaza, provoquant la colère d'Israël.