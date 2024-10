Londres : Une mission de l'ASMEX promeut le "Made in Morocco" sur le marché britannique

09/10/2024

La Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX) organise, jusqu’à ce jeudi, une mission B2B à Londres pour promouvoir l'implémentation du "Made in Morocco" sur le marché britannique et renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et le Royaume-Uni.



Organisée en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des Investissements et des exportations (AMDIE), cette mission est composée de plusieurs sociétés marocaines appartenant aux secteurs de l’agroalimentaire, de la valorisation des produits de la pêche, des fruits et légumes, du textile, des produits du terroir ainsi que des produits cosmétiques et pharmaceutiques.



Afin de permettre aux exportateurs marocains de connaître de près le marché britannique et saisir les opportunités pour développer leurs échanges commerciaux sur ce marché, des rencontres ont été organisées avec la Chambre londonienne du commerce et de l'industrie (LCCI) et la Chambre de commerce de l'ouest de Londres (WLC).



Ainsi, la spécialiste du commerce international de la LCCI, Frances Fawcett, a indiqué être disposée à accompagner les entreprises marocaines désireuses d'exporter leurs produits vers le marché britannique, soulignant que l'accord d'association entre les deux Royaumes est de nature à faciliter cette tâche. Un taux préférentiel est ainsi accordé aux produits en provenance du Maroc notamment dans les secteurs du textile, des engrais, des câbles électriques et de l'agriculture, a-t-elle précisé.



Pour sa part, le conseiller en commerce international de la WLC, David Billingsby, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, qu'une mission se rendra au Maroc en novembre avec plusieurs délégués représentant une dizaine d'entreprises. Composée à la fois de "grandes entreprises" et de PME, la délégation se rendra à la fois à Casablanca et à Dakhla pour accroître les échanges des entreprises britanniques avec le Maroc, a-t-il dit.



Une des entreprises est notamment à la recherche d'un distributeur non seulement pour le Maroc, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique du Nord, a-t-il relevé, notant qu'il s'agit donc d'une mission "de grande envergure", qui voit le Maroc comme une porte d'entrée vers d'autres marchés.



La mission de l'ASMEX à Londres, dont le but est d'établir des partenariats gagnant-gagnant basés sur les complémentarités commerciales et industrielles entre les deux pays, a connu des visites de sites industriels, de plateformes logistiques, des dizaines de rencontres B2B et l’organisation d’un workshop sur la promotion de l'implémentation des marques marocaines sur le marché britannique.