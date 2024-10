Logistique: IFC signe un accord d'investissement avec un des principaux opérateurs au Maroc

25/10/2024

La Société financière internationale (IFC), principale institution de développement de la Banque mondiale axée sur le secteur privé, a conclu, mercredi à Washington, un accord d'investissement avec l’opérateur privé, Building Logistics Services (BLS), dans l’objectif de renforcer le rôle de "plaque tournante régionale" du Maroc en matière de logistique et de commerce.



Avec une prise de participation de 37 millions de dollars dans le capital du prestataire de services logistiques marocain, IFC contribue au financement des plans d’expansion de l’entreprise, qui prévoient la création d’environ 500 nouveaux emplois d’ici à 2030 grâce à la construction, l’extension et l’acquisition d’entrepôts à travers le Maroc, indique un communiqué de la Société relevant de la Banque mondiale.



Le projet répond au besoin de modernisation et de professionnalisation des services de transport et de logistique dans le Royaume, contribuant ainsi à améliorer l’accès aux marchés et aux services, tout en réduisant les coûts pour les entreprises et les particuliers, ajoute la même source.



Suite à cet investissement, dont l’accord a été signé en marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, IFC détient une participation minoritaire dans BLS aux côtés de STOA, un fonds d'impact créé fin 2017 qui a également acquis une participation minoritaire de 20% en 2023.



Dans une déclaration à la MAP, Moncef Belkhayat, PDG de H&S Invest Holding, actionnaire majoritaire de BLS, a souligné que l’investissement d’IFC “atteste de la confiance des institutions financières internationales dans le secteur privé marocain”.



“Aujourd’hui, le Maroc est considéré comme la première place africaine de retour sur investissement des fonds d’investissement”, s’est réjoui M. Belkhayat, notant que cette confiance est le corollaire de la politique macro-économique du Royaume, de la stabilité des indicateurs économiques, et de la stabilité du dirham”.



Cet investissement, débloqué en dirham marocain —ce qui reflète encore une fois la confiance dans la monnaie nationale— servira à développer au Maroc dix plateformes logistiques, dont une à Laâyoune, et à générer d'importants emplois, a souligné le PDG de H&S Invest Holding.



M. Belkhayat a, par ailleurs, souligné que cet investissement vient renforcer l’accompagnement par le secteur privé des efforts de l’Etat dans la préparation des infrastructures nécessaires notamment à l’organisation de la Coupe du monde 2030.



Citée dans le communiqué d’IFC, la directrice générale de STOA, Marie-Laure Mazaud, s’est dit heureuse d’accompagner “un plan de développement ambitieux" du groupe au Maroc.

Pour sa part, Sergio Pimenta, vice-président d’IFC pour l’Afrique, a indiqué que cette prise de participation est de nature à “renforcer la compétitivité" du secteur logistique marocain.



Le projet s’aligne sur le cadre de partenariat du Groupe de la Banque mondiale avec le Maroc pour les exercices 2019-25 et s’inscrit dans le mandat d’IFC de mobiliser des capitaux privés à long terme pour le financement d’infrastructures essentielles de transport et de logistique dans les marchés émergents.



Au cours des trois derniers exercices, la Société financière internationale a investi et mobilisé 1,3 milliard de dollars au Maroc – et pour ce seul exercice en cours, elle a jusqu’à présent engagé près de 600 millions de dollars, conclut le communiqué.