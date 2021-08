Liverpool empêche Salah de rejoindre la sélection égyptienne

25/08/2021

Liverpool ne va pas laisser Mohamed Salah jouer les prochains matches de sa sélection nationale, en raison des restrictions sanitaires liées à la reprise de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi la Fédération égyptienne de football (EFA). Deux matches comptant pour les qualifications du Mondial-2022 au Qatar sont prévus pour les Pharaons lors de la trêve internationale de début septembre, contre l'Angola au Caire et contre le Gabon, à Franceville. Les Reds ont aussi refusé de libérer les Brésiliens Fabinho, Roberto Firmino et Alisson Becker pour les trois prochains matches de la Seleçao en éliminatoires du Mondial qatarien, a révélé la presse britannique. L'Egypte et le Brésil figurent tous les deux sur la liste rouge du gouvernement britannique concernant la pandémie de Covid-19. Selon l'EFA, la décision de Liverpool est liée au fait que tout joueur partant pour ces deux pays doit être obligatoirement isolé pendant dix jours à son retour. L'EFA a aussi indiqué qu'elle avait demandé à la Fifa de lever les obligations de quarantaine pour les joueurs internationaux, afin de leur permettre de rejoindre leur sélection nationale. Cet été, Liverpool avait refusé que Salah participe aux Jeux olympiques de Tokyo, où l'Egypte a perdu en quart de finale contre les futurs vainqueurs brésiliens. Salah, 29 ans, vient d'entrer dans l'histoire de la Premier League comme le premier joueur à marquer un but lors du week-end d'ouverture de cinq saisons consécutives. Liverpool vient de remporter ses deux premiers matches cette saison. Deux autres joueurs de premier plan, Mohamed Elneny (Arsenal) et Ahmed Hassan Mahgoub (Olympiakos) ne figurent pas non plus, pour les mêmes raisons, dans la liste annoncée la semaine dernière par Hossam Badry, le sélectionneur des Pharaons.