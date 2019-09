Liverpool chute, l’Ajax carbure et le Barça s’en tire à bon compte

19/09/2019

Naples a créé la sensation sur son terrain en faisant chuter le tenant du titre Liverpool 2 à 0, tandis que Dortmund et le FC Barcelone se sont neutralisés (0-0), mardi, lors de la 1re journée de Ligue des champions.

La star Lionel Messi a effectué son grand retour sur les terrains après sa blessure, entré en jeu à la place du prodige Ansu Fati (59e), titulaire au coup d'envoi et qui est devenu à 16 ans le plus jeune joueur jamais aligné en Coupe d'Europe dans l'histoire du club catalan.

Le Barça a résisté aux assauts allemands, bien aidé par son gardien de but... allemand Marc-André ter Stegen, qui a notamment stoppé un penalty tiré par Marco Reus (57e). L'autre match de ce groupe F s'était également terminé sur un nul entre l'Inter Milan et le Slavia Prague (1-1). Un partage des points heureux pour le leader actuel de la Serie A qui a égalisé dans le temps additionnel par Nicolo Barella. L'Inter a même failli l'emporter à quelques secondes de la fin sur une tête de Romelu Lukaku sauvée par le gardien tchèque Ondrej Kolar.

A Naples, le champion en titre Liverpool a été piégé par une formation italienne entreprenante et sans complexe. L'équipe de Carlo Ancelotti a inscrit ses deux buts en fin de match par l'international belge Dries Mertens sur penalty (82e) puis par l'attaquant espagnol Fernando Llorente, à point nommé pour profiter d'une mésentente de la défense anglaise et tromper Adrian, le gardien espagnol des Reds (90+2).

L'Ajax, demi-finaliste la saison dernière, s'est montré sans pitié pour Lille, surclassé 3-0 à Amsterdam.

Quincy Promes a ouvert la marque de la tête au second poteau à la 18e minute, le Mexicain Edson Alvarez a aggravé le score à la conclusion d'une passe judicieuse du Brésilien David Neres (50e), puis Nicolas Tagliafico a définitivement assommé les Lillois d'une reprise de la tête rageuse sur un corner tiré de la gauche par Hakim Ziyech (62e).

Des retrouvailles bien amères avec la C1 pour le club français dans un groupe H très relevé, où Valence a créé une belle surprise en allant s'imposer 1 à 0 sur le terrain de Chelsea. L'Anglais Ross Barkley a manqué un penalty huit minutes après son entrée en jeu (88e). Le but du match a été inscrit par Rodrigo à la 74e minute, d'une reprise du gauche en pleine course sur un coup franc tiré par Daniel Parejo.

A Lyon, les joueurs de Sylvinho ne se sont pas rassurés face aux champions de Russie qui ont obtenu un nul logique (1-1). Le Zenit avait refroidi l'ambiance quatre minutes avant la pause (41e) en ouvrant le score par l'Iranien Sardar Azmoun, au départ et à la conclusion d'un beau une-deux avec Artem Dzyuba. L'OL a cependant réussi à égaliser, à la faveur d'un penalty transformé par Memphis Depay (51e) et sifflé pour une faute sur lui-même.

L'OL lâche ainsi deux points précieux dans la course aux 8e de finale dans ce groupe G où Benfica a été surpris à domicile par Leipzig (2-1).

Enfin, le score du jour est venu de Salzbourg qui a écrasé Genk 6 à 2 avec un triplé de Erling Braut Haland.

La seconde partie de cette première journée devait se poursuivre hier avec notamment l'affiche PSG-Real Madrid, jouée sans Neymar (suspendu), Mbappé et Cavani (blessés) côté parisien.