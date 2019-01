Liverpool : Klopp cherche des solutions en défense

23/01/2019

Eliminé de la FA Cup, Liverpool en a profité pour se rendre en stage de récupération lundi à Dubaï, où son entraîneur Jurgen Klopp cherchera des solutions pour sa défense décimée par les blessures.

Le carton rouge récolté par James Milner samedi, lors de la victoire 4-3 contre Crystal Palace, laisse un trou sur le flanc droit de la défense pour la réception de Leicester, en fin de semaine prochaine.

Trent Alexander-Arnold récupère de sa blessure à un genou qui devrait le tenir éloigné des terrains encore deux semaines. Joe Gomez, écarté à cause d'une fracture à un pied, va intensifier sa récupération et a une faible chance de jouer contre les Foxes.

Fabinho aurait fait l'affaire, fort de son expérience en tant qu'arrière droit avec la Seleçao, mais il s'est blessé en fin de match contre Crystal Palace, et son entraîneur a besoin de lui au milieu de terrain, Wijnaldum souffrant d'un problème à une cuisse.

Contre Crystal Palace, Klopp a donné ses premières minutes de jeu en championnat à Rafael Camacho, 18 ans. Il pourrait être le titulaire d'un soir contre Leicester.

L'Allemand n'a pas l'intention de recruter cet hiver, comme il l'a indiqué au site liverpoolfc.com: "Nous avons vraiment besoin de temps pour récupérer, car nous avons subi plusieurs blessures".

"Avec un peu de chance, nous pourrons récupérer quelques joueurs. Il est certain que "Millie" (Milner) ne jouera pas, mais on va voir, tant qu'on a assez de joueurs on trouvera une solution".

"Ces garçons sont de vrais combattants," a ajouté le technicien allemand. "C'est une bande de vrais guerriers, j'adore ça. Ils mettent le pied quoi qu'il arrive".

"Ça aurait été très difficile si nous avions dû jouer mercredi puis samedi. Pour être honnête, je n'ai aucune idée de comment nous aurions fait".

"Les garçons avec le plus de minutes dans les jambes vont profiter de deux jours de repos. Puis nous allons les préparer pour le match contre Leicester, qui va être compliqué. Ça ne sera pas une vraie période de repos, on doit d'en servir pour s'entraîner", a expliqué encore l'entraîneur des Reds.