Litige PSG/Mbappé: La commission paritaire de la LFP se prononce vendredi

25/10/2024

La commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP) rend vendredi sa décision sur le litige financier entre le PSG et son ancienne star Kylian Mbappé, par ailleurs visé par une enquête pour viol selon la presse suédoise.



L'examen de ce dossier entre le club champion de France et Mbappé intervient dans ce contexte de l'ouverture en Suède d'une enquête pour viol après le passage du joueur et de son entourage il y a deux semaines à Stockholm, les médias suédois affirmant que la star est au cœur des investigations.



Le parquet suédois n'a pas cité de nom et le joueur ne sait pas s'il est visé par l'enquête à ce jour, selon une source proche du dossier.

Dans le litige l'opposant au PSG, le capitaine de l'équipe de France réclame à son ancien club 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes.



Saisie par l'attaquant des Bleus, la commission juridique de la LFP avait préconisé le mois dernier une médiation mais, face au refus du joueur, elle a demandé dans la foulée au PSG de payer les 55 millions sous huitaine.



Une décision contre laquelle le PSG avait fait appel, qui a donc été examiné mardi dernier.

A la veille de l'examen de ce dossier par la commission paritaire de la LFP et après de premières informations sur l'enquête pour viol à Stockholm, Mbappé avait dénoncé une "fake news" sur les réseaux sociaux, faisant un lien avec l'audience concernant son litige financier avec Paris.



"C'est ça l'information du jour, ne vous laissez pas divertir", avait déclaré devant la LFP l'avocate du joueur, Me Delphine Verheyden.

Le conflit entre les deux parties trouve sa source dans le statut d'un accord passé au cœur du mois d'août 2023 entre l'attaquant et la direction du PSG.



L'attaquant star était alors mis à l'écart de l'équipe pour avoir refusé de prolonger au PSG. Cette prolongation aurait garanti au club de toucher l'argent d'un transfert alors que Mbappé s'est engagé libre avec le Real Madrid au terme de la saison passée.

Dans cet accord, le joueur s'engageait à renoncer à 55 millions de primes diverses s'il venait à partir libre en fin de saison.



Mais la validité de cet accord, que le joueur lui-même avait évoqué publiquement face aux journalistes en janvier dernier, est contestée par le camp de la star. Dans son entourage, on parle d'un "accord occulte".



"En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club demande simplement d'honorer, et le joueur a bénéficié d'avantages sans précédent de la part du club pendant sept ans", explique de son côté le PSG, évoquant "une question de bonne foi, d'honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l'institution parisienne et de ses supporters".