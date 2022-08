Lisbonne appelée à suivre l'exemple de Madrid et à renforcer sa position sur l'initiative d'autonomie

24/08/2022

L' expert et journaliste portugais, Léon Paulo Ferreira, a appelé son pays à renforcer sa position sur le Sahara marocain et à suivre l'exemple de Madrid en franchissant une étape similaire concernant l'initiative d'autonomie. Paulo Ferreira, directeur adjoint du journal "Diario de Notícias", indique, dans un article intitulé "Le discours Royal et le Portugal" publié lundi, que cette étape renforcerait les relations bilatérales entre les deux pays. Le Portugal, relève-t-il, a tout intérêt à suivre de près l'évolution des relations entre ses deux voisins, le Maroc et l'Espagne, à la lumière de la reconnaissance par le gouvernement de Madrid de l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara. D'autre part, l'expert portugais souligne que le Portugal entretient également des relations économiques importantes avec le Maroc, l'une des économies les plus diversifiées d'Afrique, qualifiant de très bon le climat de coopération entre les deux pays. Il relève également que le discours Royal a fait référence au Portugal parmi les pays qui adoptent des positions constructives concernant l'initiative d'autonomie. Dans ce contexte, Paulo Ferreira affirme qu'il appartient maintenant à la diplomatie portugaise de clarifier la portée de cette référence, décisive pour les relations avec le Maroc. En ce sens, l'expert portugais rappelle que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a assuré dans son discours que les relations du Maroc avec tous les pays se déterminent par leurs positions sur la marocanité du Sahara. Il indique aussi que le discours Royal a été une occasion au cours de laquelle le Souverain a passé en revue certaines évolutions qu'a connues la question du Sahara récemment, évoquant à cet égard l'ouverture d'un certain nombre de consulats dans les villes de Laâyoune et de Dakhla par nombre de pays, dont la majorité du continent africain et de la région arabe.