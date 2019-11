“Lire Casablanca”, une invitation à comprendre le développement urbain de la métropole

«Lire Casablanca: Une grammaire d'urbanisme et d'architecture» est le nouveau livre des Français Nicolas Alexandre et Emmanuel Neiger. Fruit de neuf années d’enquête sur le terrain, cet ouvrage de référence propose des clés essentielles de la lecture de la métropole. Grâce à une iconographie de la ville très riche (plus de 1000 images) et variée – photos actuelles et d’archives, plans, cartes – les auteurs explorent l’évolution, la morphologie urbaine et architecturalle de la ville dans ses moindres détails, et mettent ainsi en lumière les enjeux et les défis que son devenir, entre célébration et refoulement de son histoire, implique.

Il s’agit d’un ouvrage éclairant, destiné aux étudiants, architectes, responsables de la ville, et à tous ceux qui s’intéressent à Casablanca et son irremplaçable patrimoine architectural.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Nicolas Alexandre est professeur d’Histoire-Géographie au Lycée Lyautey depuis 1997, et a été formateur et guide-médiateur pour les Journées du patrimoine de Casablanca de 2014 à 2018. De son côté, Emmanuel Neiger est professeur de lettres classiques au Lycée Lyautey depuis 2002. Ancien membre de Casamémoire, il a participé à la constitution du dossier UNESCO de Casablanca en 2014, ainsi qu’au Plan de sauvegarde initié par l’Agence urbaine de Casablanca entre 2017 et 2019. Il a également été formateur et guide-médiateur pour les Journées du patrimoine de Casablanca de 2012 à 2018.